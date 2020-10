Los chilenos detrás de OLX Autos, el nuevo unicornio automotriz

Punto de partida

La empresa recientemente unificó sus activos con OLX Group. Ahora buscan seguir expandiendo su modelo y cambiar la forma de vender autos usados en el mundo.

Ni siquiera habían comprado el primer auto y el objetivo ya estaba definido: convertirse en el mayor transador automotriz de Latinoamérica y en una empresa unicornio. Cuatro años después —y con una crisis sanitaria que ha afectado la transacción de vehículos en todo el mundo— lo lograron.

Y no es una historia común. Frontier Car Group (FCG), la empresa matriz de la entidad, fue fundada a finales de 2016 en Berlín por un equipo internacional: Sujay Tyle, Peter Lindholm, Andre Kussmann y los chilenos Ricardo Donoso e Ignacio Detmer.

El modelo de negocios, el cual promete comprar autos usados en menos de 60 minutos para luego venderlos a diferentes automotoras, les permitió tener un crecimiento exponencial. El sistema, que ha sido exitoso en países emergentes y desarrollados, logró captar la atención de inversionistas de todas partes del mundo.

Ese fue el caso de OLX Group, que forma parte de Prosus, un grupo global de internet y uno de los mayores inversionistas en tecnología del mundo. En 2017, cuando entidad conoció el negocio de FCG no lo dudó: invirtió casi US$ 90 millones de dólares para vigilar a la compañía de cerca. Luego, entre 2018 y 2019 la misma empresa invirtió en total US$ 486 millones.

A partir de la inyección de capital los ejecutivos decidieron fusionar los activos y crear una filial unificada: OLX Autos. Con esto, se reordenaron algunos cargos administrativos y los proyectos que se tenían para el futuro se adelantaron. Sin embargo, la noticia más importante —y que sorprendió a todos los socios— fue la valorización de la compañía. Si bien no se saben los montos específicos, OLX Autos supera con creces los US$ 1.000 millones.

Ignacio Detmer, cofundador y uno de los cerebros detrás de FCG, asegura a DF MAS que cuando se dieron cuenta de la valorización, los socios se felicitaron virtualmente y lo mantuvieron en reserva durante los primeros días. “Desde las primeras reuniones nos mentalizamos y nos dijimos ‘vamos a lograr el unicornio’. Como empresa siempre soñamos eso”, afirma desde Miami el ingeniero comercial UC de 35 años.

12 países, 300.000 vehículos

Gran parte del éxito que ha tenido Frontier Car Group se explica por su expansión a lo largo del globo. En menos de cuatro años la compañía ha logrado instalarse en doce países y cuatro continentes: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, India, Indoesia, Pakistán, Nigeria, Polonia y Estados Unidos.

Cada país fue elegido luego de una intensa curatoría. Acorde a Detmer, Chile fue seleccionado porque el sistema legal les permitía fundar una compañía de forma rápida. México, por otra parte, por su amplia oferta de vehículos de segunda mano. Una vez que se establecieron en ambos mercados, comenzaron la expansión global, la cual todavía no termina.

Parte de su estrategia de expansión fue seleccionar al equipo adecuado. En todos los países decidieron contratar a un country manager local por una razón en particular: tener a alguien que conociera en primera persona las necesidades de la zona.

“Sacamos ideas de todos los países. En India habían cosas que funcionaban y que acá no se nos hubieran ocurrido y cuando las empezamos a implementar funcionaron”, cuenta Detmer.

Ante las necesidades de salir a otros países, el co-fundador de FCG afirma que es clave el equipo y la necesidad de que este sea diverso: “Si uno quiere tener ambiciones globales, necesita un equipo global”.

La rápida expansión a lo largo del mundo les ha permitido contar con un equipo de más de 5.000 personas, 500 centros de inspección en el mundo y comprar diversas empresas del rubro, como webuyanycar en Estados Unidos. Además, actualmente OLX Autos inspecciona más de 300.000 vehículos y transa alrededor de 130 mil automóviles de forma global.

Salir de Chile

Detmer sigue de cerca la discusión de los emprendedores de la industria local —como Matías Muchnick de NotCo y Oskar Hjertonsson de Cornershop— que han mencionado la importancia de salir de Chile para expandir las fronteras de negocios. De hecho, cuando tiene tiempo lbre, el ejecutivo trata de asesorar startups nacionales que buscan expandir su influencia en el globo.

Y Detmer, tal como los otros dos ejecutivos, es tajante: “Si uno quiere construir un unicornio, hacerlo en Chile es prácticamente imposible”.

Además, el co-fundador de FCG dispara contra la banca chilena: “Todavía ningún banco nos ha querido dar financiamiento. Afuera tenemos líneas de crédito por cientos de millones de dólares y acá ninguna institución nos da crédito para una tarjeta”.

Ahora que los dos objetivos que se trazaron hace cuatro años ya están cumplidos, desde OLX Autos ya estudian sus planes de expansión, especialmente en Estados Unidos, donde tienen presencia en seis estados. Hasta ahora Detmer saca cuentas alegres: en los últimos 18 meses han triplicado las ganancias de la empesa.

“Nos pusimos como objetivo construir un ecosistema. Ya no se trata de una métrica clara. Ahora no nos guía la valorización. Nos llama poder entregar un producto y un servicio distinto. Y que la gente lo valore cuando quiera vender su auto. Queremos que las personas piensen automáticamente en nosotros”, concluye.