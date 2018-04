Álvaro Bellolio: “La política de Piñera es opuesta a lo que está haciendo Trump en EEUU”

Actualidad

Justifica las acciones inmediatas tomadas por el Ejecutivo, asegurando que fueron bien estudiadas y planificadas. “No estamos improvisando”, remarca.

Una tarea altamente desafiante es la que enfrentará el nuevo jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, pues tendrá un papel protagónico en el proceso de “ordenar la casa”, luego de que en los últimos cuatro años se duplicará la cantidad de extranjeros viviendo en el país hasta sobrepasar el millón, y de los cuales 300 mil estarían en situación irregular.

Y deja claro desde el primer momento cuál será su impronta: en su calidad de ingeniero informático -con una maestría en políticas públicas- su objetivo será mejorar los procesos y la gestión relacionada con la migración a través de la tecnología y la digitalización.

- Con los cambios anunciados en política migratoria, ¿cuán lejos estamos de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos?

- La política del presidente Piñera y nuestra visión como departamento es justamente la opuesta a lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Queremos garantizar la calidad de vida de los migrantes que están en el país, queremos hacer una migración segura, ordenada y regular para que los migrantes que buscan desarrollar su proyecto de vida lo puedan hacer en plenitud y no tengan falencias, es decir, no caigan en la irregularidad.

Entendemos que la migración es positiva y que Chile la necesita, que tiene muchos beneficios en términos culturales, sociales y económicos y lo único que queremos es hacer una migración ordenada que justamente beneficie tanto a los migrantes como al país que lo recibe; que tengamos información de estos invisibles para poder preparar a nuestros municipios y a nuestras regiones y tratar de generar incentivos para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida.

- Las nuevas visas deberán pedirse en los consulados de Chile. ¿Están preparados para atender un flujo importante de personas, sobre todo en los países que más están migrando hacia acá como Haití o Venezuela?

- En el caso de Haití vamos a reforzar el trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), principalmente por la falta de acceso a la bancarización y a Internet. Yo soy el primer ingeniero a cargo de Extranjería, porque vamos a digitalizar y a hacer más expedito el proceso, para dar la posibilidad de postular a estas visas por internet en todos los países.

En la práctica lo que haremos es que las personas subirán la información requerida para la solicitud de visas, nosotros haremos el análisis y después solo tendrán que validar sus documentos en el consulado. Entendemos el potencial que tiene postular por internet, que es como funciona hoy en los grandes países. Si quieres ir a Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Gran Bretaña, puedes postular a esta visa de oportunidades de forma digital.

- Y ese sistema online, ¿estará disponible en agosto junto con las nuevas visas?

- Por supuesto, ya estamos trabajando en él. Yo mismo estoy muy preocupado y muy encima del tema. Y va a ser seguro, responsable y eficiente. Para nosotros la modernización es clave, y no en la lógica de que el migrante se deba adaptar a la norma, sino cómo podemos poner al departamento, a la tecnología, a los procesos y a la norma al servicio del migrante.

- ¿Se reforzará la atención en el DEM para el proceso de regularización?

- Todas las gobernaciones, oficinas de ChileAtiende, Extranjería y la oficina de Fanor Velasco, van a estar capacitadas. El proceso de inscripción será bastante sencillo, donde ellos llegan, manifiestan su interés en inscribirse, dejan un documento de identificación y cuando terminen los 90 días los vamos a ir citando y entregaremos las visas. Un año es el plazo máximo, pero haremos todos los esfuerzos para tenerlos lo antes posible.

- Expertos y parlamentarios de oposición criticaron los plazos de las medidas, calificándolos de apresurados.

- La inacción del gobierno anterior y las trabas que han puesto las distintas organizaciones nos tienen hoy en condiciones donde tenemos 300 mil personas afuera, sin documentos, irregulares, los cuales tienen problemas para acceder y se vulneran sus derechos en términos de vivienda, de salud, de educación.

Terminó el momento de seguir hablando –porque llevamos más de cinco años en estas discusiones- y es el momento de tomar medidas que beneficien y mejoren la calidad de vida de los migrantes, ordenen la casa y garanticen una migración ordenada, segura y regular. Este tema es de preocupación nacional, urgente y por lo tanto debemos tomar acciones, que han sido bien estudiadas, bien planificadas y gran parte de ellas tienen foco en impactos internacionales. No estamos improvisando sobre este tema.

- Pero las organizaciones civiles dicen que no fueron tomados en cuenta, lo que se refleja en que muchas medidas son vía instructivo presidencial.

- En realidad hicieron más de 700 comentarios. Además, el gobierno anterior también aplicó medidas administrativas de política migratoria, con la visa Tech o la misma visa por motivos laborales. Y mientras no tengamos aprobado el proyecto de ley, tenemos que tomar acciones administrativas, no podemos tener a 4.500 personas esperando en la calle todos los días. No puedo tener a 300 mil extranjeros de forma irregular sin acceder a servicios. Entonces, si nos quedamos en la lógica de la discusión eterna, del inmovilismo, de la discusión ideológica, para no avanzar en este tema, las cosas no van a cambiar y la situación actual, el estatus quo, es el peor de los mundos hoy en día.

- ¿Eso lo deberá tener en cuenta la oposición ahora que se retomará la discusión en el Congreso?

- Por supuesto. Entendemos que pueden haber diferencias de opinión, pero el tema migratorio no puede esperar más. Un ejemplo concreto en materia de gestión: el 23% de la gente que tengo afuera esperando viene a pedir información; el 24% viene a pagar una multa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que seguir discutiéndolo? ¿Tenemos que hacer un consejo que va a durar seis meses? Eso no puede ser. Debemos mejorar la calidad de vida de los extranjeros hoy.

Defensa ante críticas por visa consular: "Estamos siendo considerablemente solidarios con el pueblo haitiano"

- Hay críticas que apuntan a discriminación por la exigencia de una visa consular a los haitianos, ¿qué responde?

- Estamos preocupados por la seguridad de los ciudadanos haitianos. Ellos llegan a nuestro país buscando mejorar su calidad de vida, pero por distintas razones, ya sea por grupos organizados u otras condiciones, hay situaciones en las cuales ven vulnerados sus derechos o caen en proceso de irregularidad, lo que afecta su integración y el acceso a sus derechos sociales.

Lo que estamos haciendo para los ciudadanos haitianos y, en general, es justamente garantizar una migración segura, ordenada y regular. Y hay una serie de países que le piden visa consular a Haití en la región: Brasil, Colombia, Cuba, Perú, México, Venesuela son solo algunos. Y Chile le pide visa consular a 103 países del mundo. Esto no es un tema específico, estamos homologando la situación consular con Haití y, en la práctica, es una medida que se ocupa en muchos países en el mundo.

- ¿Y en términos de plazos?, Porque su visa de turista durará solo 30 días.

- Es prorrogable a 90 días, al igual que todas las visas consulares que pide Chile.

- ¿Y el costo? Se mencionó un valor de US$ 90 promedio ¿no es mucho para un país pobre como Haití?

- El valor de la visa lo define la Cancillería, pero será lo que vale una visa consular tradicional, eso es estándar.

- ¿Asegura que no hay ningún tipo de discriminación?

- Para nada. Y el presidente Piñera, entendiendo justamente la crisis humanitaria que sucede en Haití, va a ofrecer una visa humanitaria con foco en reunificación familiar.

No solo no creemos que haya discriminación, sino que estamos siendo considerablemente solidarios con el pueblo haitiano entendiendo su situación.

Lo que buscamos es entregarle mayor seguridad en su proceso migratorio y sincerar sus opciones reales por las cuales vienen al país.