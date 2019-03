Embajadores europeos se cuadran para erradicar de Chile paneles de conversación masculinos

Actualidad

Diplomáticos de Suecia, Dinamarca y Holanda activaron la iniciativa con la idea de que se consolide a futuro. Ya se evalúa una plataforma on line para difundir la agenda de trabajo.

Mañana viernes se conmemora en el mundo y en Chile un nuevo día dedicado a la mujer, y justamente para aportar “su granito de arena” a la equidad de género, los embajadores de Dinamarca, Suecia y Holanda, activaron una iniciativa para erradicar los paneles de conversación sólo masculinos.

Cansados de ser invitados a instancias de conversación sin voces femeninas, los diplomáticos decidieron no volver a participar en conversatorios, seminarios y paneles en los que sólo haya hombres. “En nuestro rol como embajadores, nos invitaban a conversaciones y muchas veces no había ninguna mujer. Ninguna”, relató Jens Godtfredsen, embajador de Dinamarca.

En su accionar los embajadores se alinearon con la Fundación Hay Mujeres, entidad que promueve la visibilidad y la voz de las mujeres en diversos espacios.

“Tal vez, no es la tarea principal de los diplomáticos hacer un anuncio así, estamos tomando riesgos, pero si seguimos trabajando sin tomar medidas, no seremos consistentes con este tema. He conocido tantas mujeres capaces acá, que prefiero usar mi lugar en algún panel y dárselo a una que está aún más capacitada”, afirmó Harman Idema, embajador de Holanda.

El representante de Suecia en Chile, Oscar Stenström, aseguró que este tipo de decisiones es algo que también se implementa en Suecia, en el mundo público y privado.

Por su parte, Godtfredsen explicó que la idea de la medida es incentivar e invitar a que otros actores de la sociedad, ya sean otras embajadas, el mundo público o privado, se sumen a esta idea.

La discusión local

Stenström destacó el cambio observado en el medio local sobre este tópico y cómo esto se ha reflejado en un tiempo de 20 años. “La primera vez que estuve en Chile fue en 1999 y, de ese momento a este tiempo, la imagen ha cambiado mucho, ha mejorando mucho; eso se puede ver”, expresó.

En relación a la discusión misma sobre equidad de género, los diplomáticos destacaron el protagonismo que ha adquirido en Chile.

“En Holanda no se ve a los estudiantes llenando las calles para ese tipo de manifestaciones. Eso es la demostración de que es un tema que acá ha tomado mucha fuerza, en los distintos niveles de la sociedad”, sostuvo Idema.

Una opinión similar entregó Godtfredsen, representante de Dinamarca, quien añadió que las materias abordadas en el territorio chileno son muy similares a las analizadas en su país. “Los temas que se discuten acá también se discuten en Dinamarca”, dijo, y ejemplificó que la exigencia de cuotas de género en empresas tanto como en el mundo público es un tópico que constantemente se debate.

La directora ejecutiva de Hay Mujeres, Mai Nie Chang, señaló que como fundación están disponibles para trabajar con otros países que quieran unirse a esta acción. “La idea es mostrar qué estamos haciendo y que existe un camino a seguir para que las mujeres tengan mayor representatividad y mayor opinión”, acotó.

De ahí que una idea en evaluación sea crear una plataforma on line para dar a conocer la iniciativa.

Oscar Stenström

Embajador de Suecia

"En Suecia más igualdad significa un mejor país"

Para el diplomático, la equidad de género es un objetivo que se logra de la mano de buenas políticas que incentiven y faciliten la participación de las mujeres en el mercado laboral. "En Suecia más igualdad significa un mejor país, más crecimiento. La participación laboral es de 80,2% en el caso de las mujeres y 84% la de hombres. Es una de las más altas", dijo.

¿Cómo lograron eso? El embajador sueco aseguró que "esto es posible con sistemas públicos y privados que permitan a las mujeres trabajar. Se necesita un buen prekinder y kinder para dejar a los niños. Una buena educación para hombres y mujeres, buenas políticas de postnatales para dividir la responsabilidad de hombres y mujeres. En Suecia el postnatal es de tres meses para el padre y 10 para la madre, en total 13 meses", precisó, y aseguró que los tres meses para el padre son intransferibles. "Se les incentiva a que los usen", agregó.

Harman Idema

embajador de Holanda

"Debemos incorporar más diversidad a las organizaciones"

La débil participación femenina en instancias como directorios y cargos ejecutivos no es solo una problemática que se discuta a nivel local. Según explicó Harman Idema, en Holanda "hemos probado temas de cuotas, se estableció un 30% de participación de mujeres en directorios, pero no se ha avanzado mucho. Cerca de un 10% de esos cargos son ocupados por mujeres, hay mucho trabajo aún en materia de diversidad", dijo.

Otra problemática es que cerca del 70% de las mujeres incorporadas al mercado laboral lo hacen de manera part time. "Lo que ocurre es que todavía hay un sector muy tradicional que dice que es la mujer quien tiene que tomar el rol de cuidar a los niños, y eso influye", explicó. En Holanda las mujeres tienen un postnatal de 16 semanas y los hombres 7 días. De forma adicional existe un programa que entrega, para los primeros 10 años del niño 26 semanas libres, sin derecho a pago, para incentivar la participación en la crianza.

Jens Godtfredsen

embajador de Dinamarca

"La invitación es a que los hombres usen el postnatal"

La estructura del postnatal y la fórmula más eficiente es uno de los temas que actualmente se discute en Dinamarca. Si bien el país cuenta con una política que entrega nueve meses de postnatal (los que luego del quinto mes pueden ser tomados por el padre), la discusión del momento es la posibilidad de ampliar la duración de esta medida. "La invitación es a que los hombres usen el postnatal (...) En Dinamarca hoy se está discutiendo sobre su figura, se debate sobre si se necesita un sistema como el de Suecia, Islandia o Noruega. Es un tema abierto", señaló.

El diplomático danés también afirmó que la participación femenina en instancias de poder es un tema en el que trabajan. "Tenemos un 25% de mujeres en directorios, pero todavía falta. También vemos que la brecha salarial es todavía más fuerte en las posiciones altas. Hay mujeres en altos cargos, pero no con igualdad de condiciones", manifestó.