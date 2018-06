Exconcejala de Limache insistirá ante la Corte anular condena a 10 años de cárcel por fraude al fisco

Actualidad

Su defensa presentará un recurso de queja contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por "injusta y desproporcionada".

Agencia Uno

"Intentaremos todos los recursos que restan ante la Corte Suprema". Así de categórico fue este miércoles el abogado Juan Carlos Manríquez tras conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó la condena de 10 años de presidio dictada contra su representada, la ex concejala de Limache, Cynthia Marín, por el delito de fraude al fisco reiterado.

"La Corte rechazó los recursos de nulidad presentados por esta defensa y por la coacusada, manteniendo las penas originales del Tribunal de Quillota", explicó el abogado, reiterando que "mantengo mi convicción de que, en esa materia, el voto de la Ilustrísima Corte de Valparaíso, al mantener la sentencia con los defectos notorios que tenía e intentar subsidiarla y mejorarla por la vía de resolver un recurso de nulidad, resulta del todo improcedente".

Por ello, aseguró, recurrirá "contra una sentencia injusta y desproporcionada" a través de un recurso de queja, que, en caso de resultar desfavorable, será el primer paso para insistir en tribunales internacionales con el objetivo de que "el Estado Chileno respete los derechos procesales de los justiciables, que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo".

Marín fue condenada a una pena de 10 años de cárcel efectiva luego de ser declarada culpable de fraude al fisco reiterado el pasado mes de abril. Según ha sostenido su defensa, al momento de los hechos que fundaron la acusación, su representada ya no era funcionaria pública, agregando –además- que con las pruebas rendidas no es posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.