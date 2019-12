Gobierno pone en la mesa US$ 5.500 millones ante caída en actividad y empleo

Actualidad

Hacienda precisó que las necesidades de financiamiento para 2020 se estiman en US$ 16.600 millones, los que se financiarán con deuda y recursos del Tesoro. A esto se sumarán las presiones salariales del sector público y el ingreso mínimo.

La incertidumbre fue la tónica ayer en La Moneda pese a que desde fines de la semana pasada -incluído sábado y domingo- los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Trabajo, María José Zaldívar; e Interior, Gonzalo Blumel, trabajaron con el presidente de la República, Sebastián Piñera, una agenda de reactivación con la que se afrontaría la fuerte caída de la actividad económica en octubre.

Y luego de programarse para las 13.30, la conferencia de prensa respectiva se suspendió e, incluso, se informó que el anuncio se posponía de manera indefinida.

¿La razón? El presidente Piñera solicitó al equipo económico realizar un esfuerzo adicional, considerando no solo que el dato de crecimiento fue mucho peor a lo esperado, sino que también a nivel de la ciudadanía y redes sociales se comenzaban a viralizar imágenes de largas filas en notarías y en la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), con personas que acudían a firmar su finiquito y a cobrar el subsidio de desempleo.

En Twitter el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, oficializaba las cifras, asegurando que solo el mes pasado hubo 62 mil personas desvinculadas por necesidades de la empresa, casi el doble que en noviembre del 2018 (33 mil).

Finalmente, la incertidumbre se disipó pasadas las 19 horas, cuando los ministros anunciaron un plan de reactivación y protección de empleo de medidas que significa más de US$ 5.500 millones en 2020. Este monto se distribuye en un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones.

Así, el gasto público crecería 9,8% real comparado con la Ley de Presupuesto de 2019, lo que elevará el déficit fiscal hasta 4,4% del PIB, ambas cifras comparables con lo ocurrido en 2009. El saldo negativo estructural será de 3% del Producto.

Pese al plan, el ministro Briones redujo las expectativas de crecimiento para 2020 de 2,3% previsto hace unas semanas a un rango de 1% a 1,5%; mientras que para este ejercicio lo recortó desde las cercanías de 2% a un nivel de 1,4%.