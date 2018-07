Imaginacción, la empresa de comunicaciones en medio de la polémica por Nicolás López

Actualidad

Las esquirlas por las denuncias de abusos contra Nicolás López alcanzaron a la agencia fundada hace 22 años por el exministro de Aylwin. Esta semana debieron salir a aplicar control de daños.

Por estos días las reuniones se han sucedido “una tras otra” en Imaginacción, la consultora de comunicaciones creada hace 22 años por Enrique Correa. Reuniones que “se han alargado más de lo normal” y que han integrado a los equipos de ambas áreas de la compañía, tanto Asuntos Públicos como Comunicación Estratégica, y lo que no es usual, sus figuras han debido salir a hablar en los medios.

Es que el sábado pasado estalló una crisis que no estaba prevista. La revista de El Sábado de El Mercurio publicó un reportaje en que unas nueve mujeres denunciaban por acoso sexual al director de cine más exitoso del último tiempo, Nicolás López.

Pero lo que quedó fuera de todo cálculo fue la polémica que se ha generó en torno a Imaginacción, firma que asesora comunicacionalmente al cuestionado director.

Fundada en 1996 por el exministro de Patricio Aylwin, la consultora se ha convertido en una de las principales agencias de lobby del país, con planes de expansión. El año pasado abrieron oficinas en Perú y también están presentes en Argentina en asociación con Abeceb, firma cuyo director, Dante Sica, fue nombrado el mes pasado como ministro de Producción de Macri.

Entre sus clientes se han contado numerosas empresas, como SQM y Penta, autoridades como el exministro Rodrigo Peñailillo y el excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre.

Dos áreas

Actualmente Imaginacción tiene dos áreas de negocio principales que funcionan de forma independiente. Cada una con su gerente y su propio directorio. Por un lado se encuentra el área de Asuntos Públicos, cuyo gerente es el exsecretario nacional de la DC y cercano a Soledad Alvear, Moisés Valenzuela. Esta área se encarga de asesorías y lobby, y es la más grande y antigua de la consultora. Un ex funcionario afirma que en términos de facturación, Asuntos Públicos representa el 70% de Imaginacción. Aquí trabajan expersoneros de gobierno como Juan Carvajal, quien fuera director de la Secom durante el primer gobierno de Bachelet, y Flavio Candia, exhombre clave de Peñailillo. En este grupo priman los abogados y conocedores del sector público.

En el mismo piso 24 de Providencia 1760, pero en el ala opuesta de Asuntos Públicos, funciona el área de Comunicación Estratégica, a cargo de la asistente social y comunicóloga –de acuerdo al sitio web- Claudia Miralles. Esta rama de la empresa se creó después, alrededor de 2003, para apoyar al área de lobby. Su primer gerente fue Claudio Rutllant, actual socio de la agencia Ekhos. Tras su partida asumió el exdiputado PPD Jorge Insunza y cuando éste dejó la empresa, asumió Miralles. Uno de los últimos en sumarse a este grupo fue Alberto Luengo, quien hasta hace unos meses fuera director de prensa de TVN.

Si bien en un comienzo esta área estaba más enfocada a la reputación corporativa, el expertise que les da haber manejado más de 600 crisis comunicacionales, derivó a que con el tiempo se especializara en el manejo de crisis.

El exministro Carlos Cruz estaba a cargo de una tercera área, Diseño de Negocios, y aunque aún aparece en la web de Imaginacción, el 1 de abril dejó la firma para dedicarse tiempo completo al Consejo de Políticas de Infraestructura, un think tank sobre esas materias.

Si bien ambos equipos, Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica, funcionan separadamente, e incluso pueden tener clientes distintos, el propio Enrique Correa hace de vaso comunicante. Los casos más importantes suelen llegar por él. “Imaginacción funciona en base al poder. Lo importante no se determina por las lucas, sino por lo que significa, por la institución involucrada”, explica un conocedor.

Luego “la dinámica es parecida a la de un estudio de abogados”, dice otro cercano. Se da una conversación cruda con el cliente, lo más honesta posible, para entender el contexto, la necesidad o problema y así detectar los eventuales focos de crisis. De ahí se define el equipo que llevará el tema, se arma un plan de comunicaciones, se mapean riesgos, escenarios y estrategias a seguir. Justamente, la estrategia seguida con López es lo que algunos han puesto en duda.

Juan Carvajal: "Nosotros no somos jueces"

En Imaginacción dicen estar acostumbrados a las crisis. "Somos una empresa que trabaja las 24 horas del día preocupados de enfrentar temas complejos y tenemos larga experiencia, por lo tanto, para nosotros no es tan diferente a lo que sucede en otras oportunidades", explica Juan Carvajal, consultor senior de la consultora.

-¿Sienten que este caso en particular podría afectar la imagen de Imaginacción?

-Nosotros no somos jueces, no calificamos a las personas, sino que les damos oportunidad de poder interactuar, para efectos de que puedan expresar lo que ellos quieran y, por lo tanto, darle los espacios suficientes. Creo que vivimos en un periodo en que es importante recuperar la idea de la presunción de inocencia que pueden tener todas las personas y esa posibilidad solo se da cuando hay una cierta equidistancia entre lo que se dice sobre las personas, sobre los hechos o sobre las instituciones y lo que puedan decir las instituciones y las personas sobre esos hechos.

-Que ustedes elaboren una estrategia de defensa comunicacional, ¿no los pone en la mira de la ciudadanía?

-Es que nosotros no desarrollamos estrategias de defensa, lo que nosotros desarrollamos son estrategias o dinámicas que permitan que las personas digan lo que tienen que decir, que existan los espacios que recojan esas posturas y eso no necesariamente es defensa. El mínimo es que alguien que esté siendo acusado de algo pueda ser escuchado.