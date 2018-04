Insulza acata postura del PS y se baja de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Piñera

Actualidad

El senador dijo que sus argumentos no fueron compartidos por los máximos dirigentes de la colectividad.

Tras la molestia generada en el Partido Socialista debido a su intención de participar en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pese a la resolución de la colectividad de que sus figuras se restarían de hacerlo porque el lugar natural para buscar acuerdos es el Congreso, como ha reiterado en múltiples ocasiones el timonel socialista, el senador José Miguel Insulza salió al paso de las críticas y anunció su decisión de acatar la decisión del PS.

"Quiero decir que después de mucha reflexión y mucha conversación con amigos, que desgraciadamente no me apoyaron mucho porque tenían todos distintas opiniones, no voy a respetar lo que dije hace unos días atrás y he llamado al ministro Chadwick para excusarme y decirle que lamento no poder asistir a la comisión el día de mañana", señaló el senador.

Y agregó que siempre ha creído en el diálogo y lo mismo ocurre con el PS. Sin embargo, afirmó que a su juicio la Comisión de Seguridad Ciudadana "de alguna manera se cumplían los requisitos" que la colectividad en que milita había puesto para que algunos de sus representantes la integraran y lamentó que sus argumentos no convencieran a los dirigentes del PS.

Insulza explicó que acepta la decisión del partido, entre otras cosas, porque no quiere generar controversia justo antes del Comité Central –que se celebra el sábado en el Congreso en Santiago-, y dijo que se siente completamente representado por el senador PPD Felipe Harboe en la polémica instancia del gobierno.