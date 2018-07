Interior se querella por tráfico de migrantes en caso donde la Fiscalía vinculó a Zaldívar

Actualidad

El Ministerio del Interior presentó una querella criminal por el delito de tráfico de migrantes en contra de un exdiplomático, que junto a un empresario y una mujer extranjera, lograron ingresar a Chile a 32 ciudadanos chinos.

Según publica Radio Bío Bío, la acción legal se dirige en contra del exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) Diego Rivera, el empresario de Curicó, Álvaro Jofré Cabezas y Jing Wang, la tercera integrante del grupo. Estos dos últimos mantienen sociedades y habrían cobrado, en total, más de US$ 250 mil por realizar las gestiones.

El escrito detalla toda la operatoria para ingresar a los extranjeros usando al Consulado de Chile en Shangai, pero además, se liga a la investigación que lleva el fiscal Centro Norte Marcelo Carrasco, que en noviembre de 2017 solicitó la interceptación del teléfono del expresidente del Senado, Andrés Zaldívar.

Esto, luego que este último apareciera realizando gestiones a favor de Jofré, ante el director de Asuntos Consulares de Inmigración de la Cancillería (Digecon), Carlos Applegreen, para conocer por qué habían sido rechazadas 23 visas de otros inmigrantes chinos que pretendían viajar a Chile. Las sospechas sobre el actuar del dirigente DC, apuntaban a su posible participación en el delito de cohecho y tráfico de migrantes, como también aportes a su última campaña.

En su oportunidad, la justicia rechazó la petición de Carrasco de pinchar el celular de Zaldívar y tras revelarse públicamente la información, tanto la derecha como la Nueva Mayoría manifestaron su rechazo a la determinación del Ministerio Público, publica la unidad de investigación de la emisora.

Aún cuando el exparlamentario ha negado las acusaciones, el pasado 29 de mayo, en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal Carrasco reveló parte de las interceptaciones. Una de ellas pertenecía a Jofré, quien conversaba con Wang.

En el registro, de acuerdo a La Tercera, se escucha: "Yo tengo que ir a conversar con Zaldívar ahora, que no me venga con weás... (sic), porque yo ya le pagué toda la chuchá y no ha cumplido".

La reunión ocurrió el 26 de octubre del año pasado en la sede del excongreso nacional. Posterior a ella, de acuerdo a las escuchas, Jofré le contó a Rivera, en forma detallada, los pormenores del encuentro.

En la mencionada audiencia, Carrasco formalizó por el delito de tráfico de inmigrantes a Jofré, Rivera y Wang, quedando todos con arraigo nacional. Pese a que el caso ya se judicializó, su tramitación sigue en reserva.

Fuentes que conocen del caso, indicaron que Zaldívar aún no está descartado del todo en la investigación.