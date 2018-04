La definición de Burgos: seguir en la DC y luchar “desde adentro” para retomar el rumbo del partido

Actualidad

El ex ministro del Interior reconoció que hubo contactos con el entorno de Soledad Alvear.

El ex ministro del Interior y una de las figuras de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, descartó hoy la posibilidad de abandonar esa colectividad, luego de que la excanciller y exsenadora, Soledad Alvear, anunciara durante el fin de semana su decisión de renunciar a su militancia junto con su marido Gutenberg Martínez, camino que seguirían además otros miembros.

En conversación con Tele13 Radio, el abogado reconoció que sus recientes declaraciones daban para suponer su posible distanciamiento del partido, pero que tras un proceso de reflexión resolvió contribuir al futuro de la DC desde adentro.

“Tengo algo que ver con que haya gente que haya especulado de que si yo me iba o no, porque había hablado que estaba en un proceso de discernimiento. La verdad es que yo tomé una decisión -que siempre son decisiones relativamente complejas porque no son perfectas-, de seguir en la DC y seguir luchando desde adentro, con la capacidad que pueda tener, y la voz que pueda tener, para intentar que la DC retome un rumbo, que es el rumbo, a mi juicio, fundamental que le ha permitido ser un partido tan importante, al menos en los últimos 60 a 70 años de la política chilena”.

Consultado por el periodista y conductor Iván Valenzuela sobre si mantuvo conversaciones con el grupo de Alvear sobre sus planes, Burgos reconoció que hubo contactos.

“Yo he conversado con ellos mucho en este último tiempo. Para mí no fue una sorpresa. Es más, voy a ser bien franco, yo hace algunos días les conté que mi decisión era quedarme. Así de claro", señaló.

El ex secretario de Estado de la administración Bachelet dijo además que en esas conversaciones se planteó la idea de que él los acompañara en el gesto de renunciar.

“En algún momento sí, y eso es producto no de que me hayan malinterpretado, sino que producto de mis propias declaraciones y mis propias conversaciones, pero tomé una decisión, como los seres humanos tomamos decisiones todos los días”.