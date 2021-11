La derecha tendrá el 50% del Senado y el PC vuelve al hemiciclo

Actualidad

La elección del Congreso trajo algunos cambios relevantes de cara a la nueva etapa que se comenzará a ver desde marzo, donde estará la discusión constitucional como telón de fondo.

Según los datos disponibles hasta el cierre de esta edición, Chile Podemos + y el Frente Social Cristiano estarían logrando la mitad de la Cámara Alta, lo que les dará mayor poder de negociación de las reformas que se planeen realizar.

Otra novedad fue el retorno del Partido Comunista al hemiciclo, con Claudia Pascual y Daniel Núñez. La bancada de Apruebo Dignidad tendrá cinco cupos.

También salieron dos independientes: Fabiola Campillai y Karim Bianchi.

En la Cámara de Diputados, los datos mostraban que Chile Podemos + lograba 53 cupos, más 15 del Frente Social Cristiano, lo que sería una baja respecto a lo obtenido hace cuatro años.

Nuevo Pacto Social estaba logrando 36 cupos, mientras Apruebo Dignidad subía su representación a 37 diputados (el Frente Amplio sin el PC había sacado 20 hace cuatro años). La sorpresa fue el Partido de la Gente, que logró siete cupos en esta elección, acorde con el buen rendimiento que sacó su candidato presidencial.

Daniel Núñez, PC. Paulina Núñez, RN. Esteban Velásquez, FRVS. Matías Walker, DC. Pedro Araya, Ind-PPD.

Antofagasta y Coquimbo: diputados suben a la Cámara Alta

Antofagasta

En la segunda región del país se elegían tres cupos para el Senado: dos en las posiciones que hoy tienen de Pedro Araya y Alejandro Guillier, y uno adicional producto de la reforma que llevó a la Cámara Alta a tener 50 representantes.

Al cierre de esta edición, Araya -independiente PPD- estaba logrando mantener su posición, después que su lista de Nuevo Pacto Social lograra el segundo lugar.

En la región Apruebo Dignidad obtenía el 28,5% de las preferencias, donde el diputado Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien tiene una larga trayectoria en la zona, lograba una votación sobresaliente de más de 28 mil votos.

Coquimbo

En la cuarta región, los tres cupos se repartieron en los mismos bloques. Lo más relevante fue el paso del diputado Daniel Núñez del Partido Comunista, como primera mayoría.

Le siguieron el exintendente Sergio Gahona de la UDI y Matías Walker de la DC. La actual senadora Adriana Muñoz no logró ser reelecta.

Fabiola Campillai, Ind. Manuel José Ossandón, RN. Luciano Cruz-Coke, Evopoli. Claudia Pascual, PC.

Rojo Edwards, P. Republicano.

Metropolitana: Campillai irrumpe y derecha logra tres cupos

Metropolitana

La madre de todas las batallas parecía ser la Región Metropolitana, donde por primera vez no existía división entre oriente y poniente. Y trajo varias sorpresas.

Primero, la independiente Fabiola Campillai, que competía como independiente, logró una votación de más de 276 mil votos (hasta el cierre de esta edición).

A nivel de listas, Chile Podemos + fue la más votada, con más del 26%, donde Manuel José Ossandón logró mantener su cupo. En su lista, Luciano Cruz-Coke de Evopoli logró subir hasta la Cámara Alta. Quedaron en el camino Marcela Sabat y el exministro de Salud Jaime Mañalich.

El Frente Social Cristiano de José Antonio Kast también sacó pasajes para llegar a la Cámara Alta. Esto, porque Rojo Edwars logró una importante votación de más de 165 mil sufragios. Su lista lo apoyó con otros 60 mil votos.

El último cupo -hasta el cierre de esta edición- se lo quedó Claudio Pascual, del Partido Comunista, que obtuvo 93 mil votos. Su par Guillermo Tellier no salió electo, pese a que en algún minuto se planteó que era la carta fuerte en la competencia.

Karina Oliva, de Comunes, que estuvo muy cuestionada en la semana por su rendición de gastos de la campaña a la gobernación de Santiago, logró 78 mil sufragios, bajo la lista del PC. Sebastián Depolo solo obtuvo 32 mil votos.

Nuevo Pacto Social, que representa básicamente a los partidos de la exConcertación y otras tiendas, no obtuvo representantes, dado que como lista tuvieron poco más de 136 mil votos. Paulina Vodanovic obtuvo la mayor votación individual de la lista, seguida del diputado de la DC Gabriel Silber.

Alejandra Sepúlveda, FRVS. Javier Macaya, UDI. Loreto Carvajal, PPD.

Centro-Sur: Van Rysselberghe no logra llegar al Senado

O'Higgins

Tres cupos se elegían en esta circunscripción. De ellos, con el 90% de los votos escrutados, estaba saliendo electos la diputada Alejandra Sepúlveda, de Apruebo Dignidad; el presidente de la UDI, Javier Macaya, y Juan Luis Castro de Nuevo Pacto Social.

En el camino quedó el excandidato presidencial José Antonio Gómez del Partido Radical, quien buscaba volver al Congreso.

Ñuble

Esta región no tenía representantes electos, dado que fue creada en 2018. Elige dos cupos, los que fueron ganados por Nuevo Pacto Social y Chile Podemos +.

En la primera lista ganó Loreto Carvajal del PPD, y quedó en el camino el DC Jorge Sabag. En la derecha ganó Gustavo Sanhueza, dejando atrás a Jacqueline Van Rysselberghe.

Biobío

En esta región, que elegía tres cupos, el desempeño de Chile Podemos + le permitió tener dos senadores: Sebastián Keitel (Evopoli) y Enrique Van Rysselberghe (UDI). El tercero es Gastón Saavedra (PS), de Nuevo Pacto Social. No lograron llegar José Miguel Ortiz de la DC, ni Iván Norambuena (UDI).

María José Gatica, RN. Karim Bianchi, independiente. Iván Moreira, UDI. Fidel Espinoza, PS.

Zona Sur: sorpresas en Los Ríos y Magallanes

Los Ríos

Nuevo Pacto Social logró dos de los tres cupos que estaban en disputa en la circunscripción senatorial número 12. Los ganadores fueron Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, que ya tenía ese cupo, y el diputado DC Iván Flores.

El tercero se lo estaba llevando María José Gatica de Renovación Nacional, que estaba sacando 28 mil votos. La actual senadora Ena von Baer no estaba logrando salir, porque tenía poco más de 14 mil sufragios al cierre de esta edición.

Los Lagos

La derecha tuvo un buen desempeño en la circunscripción número 13, dado que Chile Podemos + logró más de 93 mil votos, obteniendo dos cupos: Iván Moreira (UDI, quien logró mantener su posición) y Carlos Kuschel (RN). Carkis Santana de RN quedó un poco más atrás.

El tercer cupo fue para Fidel Espinoza del Partido Socialista (lista Nuevo Pacto Social), quien le quitó la representación a Rabindranath Quinteros.

Magallanes

En el extremo sur del país, como ha sido la tónica de las últimas elecciones, ganó un independiente. Se trata de Karim Bianchi, hijo del actual senador Carlos Bianchi, quien compitió en la Cámara de Diputados.

El segundo cupo lo logró Chile Podemos + a través de Alejandro Kusanovic, independiente RN.

Apruebo Dignidad, el conglomerado de Gabriel Boric, no logró representante. Competía con Luz Bermúdez y Julio Contreras.