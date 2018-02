La Haya: fase oral por demanda boliviana será la primera prueba del futuro canciller

Actualidad

Ampuero será el representante de Chile en La Haya durante los dias de los alegatos, hasta donde también llegará el presidente Evo Morales.

Consciente que los alegatos de la demanda marítima boliviana ante La Haya -fijados entre el 19 y 28 de marzo próximo- serán su primera prueba como futuro canciller, el escritor Roberto Ampuero sigue atentamente en París y acompañando al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, lo que ha sido la preparación de la fase oral y los argumentos con que los abogados nacionales e internacionales defenderán la posición chilena.

De hecho, el mismo Muñoz destacó la disciplina que ha mostrado Ampuero, revelando que éste sigue “muy atento las discusiones, escribiendo en su cuaderno, escuchando, no ha intervenido. Me parece prudente que se empape de las discusiones”.

Y es que la tarea que deberá asumir el escritor no es menor, porque aun cuando Muñoz colaborará con el próxima administración, Ampuero será el representante del gobierno entrante durante los días en que se lleven a cabo los alegatos y cuando ya se sabe que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y lo que ha sido toda su ofensiva comunicacional ante esta causa, se hará presente en Holanda.

El analista en relaciones internacionales y académico del INAP de la U. de Chile, Gilberto Aranda, compara el desafío que enfrentará Ampuero con “casi un bautismo, es una prueba de fuego”.

“La presencia del presidente de Bolivia implica toda una señal y prueba de fuego para este nuevo canciller, en un tema tan complejo como lo que se está viendo en La Haya”, y donde a su juicio, “no nos ha ido bien”. Ello, explica Aranda, porque “la estrategia boliviana de ventilar en todos los foros internacionales la cuestión de la demanda rindió frutos, habida cuenta que La Haya admitió revisar el caso y Chile planteó que el asunto estaba zanjado por el Tratado de 1904”.

Con todo, el experto en asuntos internacionales advierte que en etapa de la demanda -la última previo al fallo-, Chile también enfrenta un punto de inflexión que permitirá deteminar “si todos los cambios que se hicieron respecto de toda la estrategia chilena, como por ejemplo sumar historiadores y comunicadores y no solo especialistas en derecho, rinde frutos”.

El también analista internacional y consultor, Guillermo Holzmann, aclara que con “la fase oral se termina una etapa y con eso viene la resolución de la Corte”. Asimismo, anticipa que en este caso “hay bastante claridad, Chile no está dispuesto a ceder soberanía y si Bolivia insiste en eso las relaciones diplomáticas van a seguir tan malas como están. Se van a mantener las comerciales, pero va a haber un estatus quo”.

Consultado por cómo las futuras autoridades podrían hacer frente a la ofensiva comunicacional de Morales, que en esa área -al menos- ha mostrado ciertos logros, el experto advierte: “Ello pasa por cómo se instale la estrategia en materia internacional del gobierno, desde Chile hacia el mundo o del mundo hacia Chile”. Y agrega: “En el gran escenario mundial (...) todo lo que haga Bolivia queda absolutamente disminuido en términos de potencia e impacto. Si la lógica es preocuparse preferentemente de Bolivia hay una estrategia que va a terminar siendo comunicacional, pero si es al revés y vemos el mundo claramente Bolivia pasa a ser un elemento a considerar, pero lejos de la mirada estratégica”.

La región

Pero además de enfrentar la ofensiva boliviana, hay otros frentes que deberá enfrentar el futuro gobierno y canciller, aunque es un hecho que que parten con un buen, dado que el cuadro regional es bastante más propicio que en 2010.

“En las actuales condiciones el panorama ha variado mucho , habida cuenta que Brasil tiene un gobierno de centroderecha liderados por temer, la Argentina de Macri, mientras que los principales referentes de la nueva izquierda que sobreviven en la región son Venezuela, con una cantidad de problemas domésticos que hacen poco factible un activismo en política exterior; y la Bolivia de Evo Morales”, sentencia Aranda.

Muñoz: "La soberanía territorial de Chile está salvaguardada"

Tras reunirse en París con los abogados que defienden a Chile en La Haya ante la demanda marítima de Bolivia, el canciller Heraldo Muñoz aseguró que "la soberanía territorial de Chile está salvaguardada".

"Estamos muy bien preparados y tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió: el acceso soberano (...) lo fundamental, la soberanía territorial de Chile está salvaguardada", afirmó el canciller tras el encuentro.

Con todo, aseguró que "estamos muy bien preparados y ahora sólo estamos puliendo los discursos que van a dar nuestros abogados. Estamos preparados para demostrarle a la Corte que no existe esa obligación a negociar".

Tras la cita, el secretario de Estado hizo un llamado al gobierno boliviano a no censurar los alegatos chilenos, como ocurrió en 2015 con la objeción preliminar, en el que -según el ministro- la ministra de Comunicación de la época dijo que "el pueblo no tenía por qué ver cosas que no le interesan".