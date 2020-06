Ministro Briones: "Muchas veces no se le toma el peso a la crisis y por momentos nuestra discusión pública parece estar en Saturno"

Actualidad

En contraste con los ejemplos de "personalismos y pelea pequeña", el jefe de las finanzas públicas resaltó el acuerdo alcanzado con partidos de la oposición y el papel que jugó en eso el trabajo del grupo de economistas convocados por el Colegio Médico.

Un amplio análisis del escenario que enfrenta Chile por el impacto de la crisis sanitaria y de la importancia de que política esté a la altura de ese desafío, desarrolló hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a sólo horas de la promulgación en La Moneda de las leyes que amplían el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que crean un beneficio para proteger los ingresos de los trabajadores independientes.

"A mí me asombra por momentos -y puede que esté equivocado, pero es la impresión que tengo a veces- que no se le toma muchas veces el peso a la magnitud de esto y lo que significa para cientos de miles de chilenos", reconoció en entrevista con Cristián Warnken en Emol TV.

Según explicó Briones, esto lo ve en distintos planos, "en muchas veces nuestra discusión pública, que por momentos parece estar en Saturno, preocupada de cosas banales, de segundo o tercer orden, cuando el tema último que tenemos es la crisis sanitaria, pero también sus implicancias socioeconómicas que serán muy profundas".

Si se le tomara el peso real a esto, agregó, "sería mucho más fácil lograr acuerdos amplios en torno a que esta es una urgencia nacional, en la cual cabe dejar de lado por un ratito al menos los personalismos, la pelea chica, la ventaja pequeña y buscar mucha unidad para generar un plan que nos permita abordar esta crisis que es de un talante que no conocíamos".

El secretario de Estado deslizó una dura crítica, asegurando que la liviandad del debate también se expresa muchas veces en una suerte de carrera por quién se saca la foto más rápida con la propuesta más curiosa. Por esto, indicó que quien no entienda que el acuerdo es la esencia de la política, no entiende qué es la política. "Hemos tenido un clima de polarización donde el nivel del debate ha caído con mucha fuerza, lo que tienden a primar son posturas rígidas muchas veces, ancladas en slogans, que no es otra cosa que el perjuicio, la negación de pensar", lanzó.

Para Briones, "hay una renuncia a la discusión pública con más altura, con argumentos". Pero no solo eso. "Vemos también, y esto es lo más terrible, la discusión incluso a veces olvida los argumentos y se centra en la persona", dijo. ¿Cómo salir de ahí? Volver a cultivar la conversación, dijo, ya que hay muy buenas razones para poder conversar y deliberar bien en política.

Eso sí, tras su reflexión, aclaró: "No quiero decir que toda la discusión política sea de bajo nivel, me tocado participar en muchas de muy buen nivel, la del acuedo es una de ellas, pero vemos mucha ligereza, mucha polarización muchas veces y le hace un tremendo daño al país".

Lo anterior, aludiendo al acuerdo alcanzado con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, los economistas de todos los sectores y el Colegio Médico en pos de un pacto económico transversal. Al respecto, destacó el rol de esta última entidad, ya que -a su juicio- abre una ventana de oportunidad política. "Lo que más me queda es que percibí en todos los integrantes un profundo sentido republicano y una comprensión profunda del momento histórico que estamos viviendo en esta crisis que es histórica", enfatizó.

En ese sentido, consultado por la figura del exPresidente de la República, Ricardo Lagos, sin rodeos señaló: "Chile le debe mucho. Lamentablemente en esta liviandad y proliferación del slogan que muchas veces abunda en la discusión, se le ha sometido a un juicio injusto por muchos actores. Es un gran republicano y una persona que tiene una visión de largo plazo que siempre es muy interesante de escuchar".

En este escenario, enfatizó la necesidad de que todos los actores entiendan la magnitud de los efectos de las crisis que ha sufrido el país desde fines del año pasado. "El punto de equilibrio que existía el 17 de octubre (de 2019) es totalmente diferente al que vamos a tener a la salida de esta crisis. Pretender que el equilibrio del país el próximo 17 de octubre va a tener los mismos fundamentos de la misma fecha del año pasado comete un error; habrá una necesidad muy urgente de levantar el país", sostuvo.

"Soy realistamente optimista, tengo claro cuáles serán los costos y dolores"

Ya en la area netamente económica, Briones sostuvo sin titubeos que "este año va a ser malísimo, será horrible, pero creo que hemos ido tomando las medidas correctas en lo económico, el plan que tenemos consensuado con los partidos de oposición y que estoy seguro que lo vamos a cumplir y honrar es un plan robusto que aumenta esa dirección correcta".

Para el jefe de Teatinos 120, esto es una luz de esperanza de que se saldrá de esta crisis bien parados. "No tengo duda de eso. Soy optimista, pero soy realistamente optimista, no me paso películas, tengo claro cuáles serán los costos y dolores, que no serán pocos, serán bien fuertes", puntualizó.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas buscó reinstalar el concepto de crecimiento. "Creo que en esta suerte de banalidad que muchas veces tiene nuestro debate público la palabra crecimiento, tan ninguneada en el pasado, debiera tener un lugar central", dijo, agregando que "muchas veces uno entiende el valor de las cosas por su ausencia".

"Hoy, en ausencia de crecimiento, y por el contrario con una recesión muy importante, esa palabra debiera tener un sentido menos desideologizado que lo que ha tenido en el pasado", enfatizó.

En varios episodios de la conversación, Briones se refirió a la convición que lo mueve en su desempeño en el cargo: "A mí lo que me quita el sueño, y me motiva a trabajar durísimo, es que estoy plenamente consciente de lo que esto significa para mucha gente y que es duro".