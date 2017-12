Partidos de Chile Vamos definen criterios para proponer nombres a cargos en gobierno de Piñera

Actualidad

La primera semana de enero el gobernante electo recibirá las listas con los nombres de candidatos a asumir en el gabinete y otros equipos de trabajo.

Más allá de lo que esperaría el círculo más cercano del presidente electo, Sebastián Piñera, en los partidos de Chile Vamos comienzan a quedar en evidencia los intereses más específicos de cara a la conformación de listas de candidatos para asumir cargos en la próxima administración, partiendo por la primera línea que implica el gabinete.

De hecho, ayer contrastaron las declaraciones de uno de los rostros visibles del círculo de hierro del próximo mandatario, Gonzalo Blumel, con las expuestas por los presidentes de Renovación Nacional y de la UDI.

Uno de los hombres que también aparece como un ministeriable afirmó que “no hay que tener ningún tipo de restricciones a priori, no hay que amarrarse ni casarse a fórmulas específicas”, enfatizando que será “el Presidente el que resolverá y lo hará según nuestro ordenamiento jurídico”.

Una demanda más directa fue la que manifestó el diputado Cristián Monckeberg y líder de RN, sosteniendo que “Renovación Nacional es evidente que debe tener una persona en el comité político”, ya que su partido “es el más grande de Chile y el más relevante de la coalición”, dijo, subrayando que también apuestan por carteras “sectoriales y económicas”.

En la UDI, en tanto, esperan contar con un representante del gremialismo en el comité político, haciendo la distinción de que Andrés Chadwick, el jefe político de la campaña de Piñera, no sería considerado como UDI de ser el caso de su nombramiento.

Al respecto la presidenta de la tienda, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, expresó la necesidad de “que nuestras ideas estén en cada una de las políticas públicas del gobierno, queremos que estén impresas en todo lo que nosotros entendemos por la UDI”.

Y agregó que “en principio no es necesario sacar gente del Parlamento, creemos que hay personas suficientes como para poder entregar nombres que sean competentes y con experiencia”.

Un punto que es compartido por su par RN, quien añadió que “desmantelar el Congreso, cuando está recién elegido, no es la mejor receta” y que “si existen parlamentarios que están en ejercicio o alcaldes que están en ejercicio, hay que evaluarlo de buena manera y tomar una decisión”.

Más condescendiente, el diputado electo y timonel de Evópoli, Francisco Undurraga, aclaró que “no vamos a caer en la competencia, ni en las aspiraciones por la prensa, porque yo no soy quien para pautear al Presidente”, dijo, llamando a sus compañeros de pacto a “hacer política mirando a la gente. La gente quiere de nosotros transparencia, honestidad y trabajo, no quiere peleas y no quiere disputas de cargo”.

Los principios de la UDI

El 13 de enero la UDI celebrará su Consejo Directivo Ampliado, donde una de las materias a tratar será la eliminación de la alusión al 11 de septiembre en sus principios.

Al respecto la timonel afirmó que la UDI “no puede desconocer su historia y los principios fundamentales a través de los cuales ha llegado a ser lo que es” y que dicha alusión es una “discusión que se tiene que dar”.

La alcaldesa Evelyn Matthei, por su parte, aseguró que “los partidos tienen que mirar al futuro” y que la alusión “no tiene ningún sentido”.

Gonzalo Blumel se reúne con alcaldes del sector

Quien fuera el macrocoordinador programático del comando de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, continúa sus reuniones con los distintos actores sociales preparando el camino del próximo gobierno. Tras reunirse la semana pasada con consejeros de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), ayer fue el turno con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch). "Nuestra agenda de descentralización y la reforma descentralizadora debe partir a través de los municipios", dijo Blumel, detallando que los gobiernos comunales son quienes "mejor conocen las necesidades de las personas y son a través de quienes se implementa la inversión pública fundamentalmente y los programas sociales".

En ese sentido, el estrecho colaborador del futuro mandatario, expresó las intenciones del futuro gobierno de Piñera en cuanto a que "los municipios tienen que tener mayores capacidades de administración y mayor flexibilidad a la hora de implementar la inversión pública y los programas sociales". En ese sentido Blumel destacó que los gobiernos locales tienen un rol en materia de fomento productivo, subrayando que "es un ámbito en la labor municipal que puede hacer un aporte bien sustantivo, y que una sociedad de emprendedores y de innovación, nosotros creemos que es hacia donde tenemos que ir", dijo. Su charla concluyó agradeciendo el recibimiento de los ediles y que durante la administración del empresario "no siempre vamos a poder dar la razón en todo", pero "vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo".

Y sobre el escenario fiscal que recibirá Piñera, Blumel afirmó que "vamos a tener que ordenar un poquito la casa, ordenar un poco las cuentas y eso lo vamos a tener que hacer en conjunto y con buena voluntad y disciplina" y así "poder hacer grandes cosas y grandes avances para todos los chilenos que necesitan una mano solidaria".