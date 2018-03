Piñerismo responde a reclamo por nombramientos y descarta que exista “cuoteo político”

Actualidad

Francisco Undurraga, timonel de Evópoli, descartó sentirse “regañados” ni sentirse “parte del llamado de atención” de la futura vocera.

La pelea entre Renovación Nacional y el círculo político del presidente electo, Sebastián Piñera, por la designación de intendentes pareció ayer subir de tono. De hecho, las declaraciones a media mañana de la futura ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, no terminaron por calmar del todo las aguas.

Ante la prensa apostada permanentemente en Apoquindo 3000, la vocera designada afirmó que “las principales orientaciones y criterios” en los nombramientos realizados por el gobernante electo responden “a la capacidad y la probidad de las personas convocadas”, así como al “compromiso con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y el programa de gobierno”.

En esa misma línea, Pérez agradeció a la coalición “por estar poniendo, en esta etapa de instalación de nuestro gobierno, a sus mejores mujeres y hombres para que nos puedan acompañar en un proyecto que es colectivo”.

Luego, la futura secretaria de Estado reiteró “lo que muchas veces ha dicho el presidente Sebastián Piñera, aquellos que lo acompañamos y también nuestra coalición de Chile Vamos: vamos a rechazar cualquier tipo de cuoteo político y de instalación de operadores políticos”.

Ante este tipo de prácticas, argumentó, “tenemos conciencia que le han hecho mal a nuestro país y que no permite finalmente que el Estado cumpla su función que es estar al servicio de las personas”.

Momentos después de esta declaración, hasta las oficinas del presidente electo llegaron el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, y el secretario general de la colectividad, Mario Desbordes, quienes se reunieron con el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la misma Pérez.

Conocedores de la reunión afirman que fue una discusión tensa entre las partes.

El encuentro también sirvió para comentar el siguiente nombramiento del futuro jefe de Estado, los gobernadores provinciales.

A la salida, Desbordes contó que en la cita se comentaron las declaraciones de la futura ministra vocera y afirmó que no las interpreta “como una parada de carros”. “Ella no aludió a Renovación Nacional, escuché la cuña completa, y si me quieren hacer pelear con Cecilia Pérez no lo van a lograr”, dijo a los periodistas para agregar que a Pérez no le corresponde defender a Renovación Nacional.

Pero al continuar, el diputado electo sostuvo que “no hemos pedido jamás cuoteos, hemos pedido que se nombre a las mejores personas, hemos propuesto muy buenas personas”.

A su vez, Desbordes desistió de retractarse de sus dichos en que acusó que en el nombramiento de intendentes “no hubo equilibrio”, pero también aseveró que “vamos a acatar calladitos y vamos a seguir trabajando y eso no cambia en nada”.

Respecto a declaraciones al interior de Renovación Nacional sobre subsanar lo ocurrido a través de nombramiento de gobernadores, el secretario general destacó que “los intendentes no son compensables y no pedimos compensación”.

A modo de conclusión y pidiendo disculpas por la expresión, Desbordes exclamó que “nos sacamos la cresta para que (Piñera) fuera presidente” y que ahora lo que resta es “poner nuestra mejor gente a su disposición, acatar las decisiones que él tome y apoyarlo” y “no vamos a repetir los errores del pasado”.

Condena a los cuoteos

Desde Evópoli, su timonel Francisco Undurraga expresó su adhesión con las declaraciones de la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno.

“Estoy de acuerdo en que no deben existir cuoteos políticos”, manifestó el dirigente junto con agregar que en su tienda “tradicionalmente hemos condenado estas prácticas, no digo que existan hoy día, pero estoy de acuerdo con las declaraciones”.

En esa misma línea, agregó que en este caso “no nos sentimos identificados con esa apreciación, no nos sentimos ni regañados ni somos parte de ese llamado de atención”.

Mientras que el secretario general del PRI, Eduardo Salas, destacó como “ejemplar” el proceso de instalación del gobierno de Sebastián Piñera, distinguiendo respecto a los cuoteos que era algo que “hacía la izquierda, y para la izquierda el Estado es un botín, para nosotros no, es una misión”, añadiendo que desde su tienda nunca han pensado en que han habido “desequilibrios”.