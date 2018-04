Presidente del Banco Central viaja a reuniones de primavera del FMI y Banco Mundial

Actualidad

A la citan también viajarán los consejeros Pablo García y Alberto Naudon, y la gerenta de la división Política Financiera del Banco, Solange Berstein.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, viajará el próximo miércoles 18 de abril Washington D.C. y a Nueva York para participar en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrollarán entre el 16 y 22 de abril en la capital estadounidense.

El jueves 19 el Presidente del BCCh sostendrá un encuentro con el Economista Jefe del FMI, Maurice Obstfeld, y realizará presentaciones en seminarios organizados por Bank of America Merrill Lynch e Itaú.

El viernes 20 por la mañana participará en la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20, y en la tarde será panelista en el JP Morgan Investor Seminar, junto a representantes de otros bancos centrales de América Latina.

El sábado 21 tomará parte de un desayuno de trabajo para las autoridades económicas de América del Sur y México organizado por el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Luego, asistirá a la sesión plenaria del Comité Monetario y Financiero del FMI (IMFC), junto a las principales autoridades monetarias del mundo desarrollado y emergente.

Por la tarde, sostendrá encuentros con el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell; con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde; con el director del Departamento Hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, y con el Consejero Financiero y Director del Departamento de Mercado de Capitales del FMI, Tobias Adrian.

El domingo en la mañana, Marcel participará en un desayuno de trabajo con Christine Lagarde, junto a los Gobernadores de Banco Centrales y Ministros de Finanzas de Latinoamérica, Canadá y EEUU.

El lunes 23, Marcel se dirigirá a Nueva York para asistir a la conferencia "Challenges to Monetary and Fiscal Policy in Emerging Market Economies", organizada por la Universidad de Columbia.