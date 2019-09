Senadores de oposición acusan que las políticas que se implementan en Chile van en sentido contrario al discurso de Piñera en la ONU

Actualidad

Isabel Allende (PS) y Guido Girardi (PPD) advirtieron que "los proyectos que nosotros presentamos, como protección de glaciares y humedales, han sido saboteados al igual que todas las iniciativas que van en la misma dirección de lo que usted le está exigiendo al mundo".

Un llamado al presidente Sebastián Piñera a que implemente en Chile la postura respecto al medio ambiente que mostró en la ONU, hicieron hoy los senadores Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS), presidentes de las comisiones de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos respectivamente, quienes además valoraron la "metamorfosis ecológica" del mandatario en la citada instancia.

En este contexto, el senador instó al jefe de Estado a que "lo mismo que le pide al mundo, exíjaselo a sus ministros", ya que "le están saboteando su credibilidad (...) y quien encabezará la COP25 no puede tener un liderazgo con pies de barro", sentenció.

El senador Girardi valoró el discurso de Piñera en Estados Unidos, señalando que "creemos que ha vivido una metamorfosis hacia una visión ecologista... y las reconversiones, aunque sean tardías, son siempre bienvenidas". Sin embargo, a su juicio, el problema es que "lo mismo que el Presidente le pide a los líderes mundiales debe exigirlo a su país, pero la paradoja es que -salvo la ministra (Carolina) Schmidt y el ministro (Andrés) Couve- todos los demás secretarios de Estado son negacionistas y climasépticos".

Al respecto, emplazó a Piñera a que "ordene la casa", porque "su gabinete no lo está escuchando (...), lo están saboteando y le pueden generar una crisis de credibilidad y confianza, porque las políticas que implementan van en sentido contrario a su discurso". Acto seguido, argumentó las críticas al equipo ministerial, asegurando que "todos los proyectos enviados al Congreso disminuyen las exigencias ambientales en vez de fortalecerlas".

Tras lo cual puntualizó que "la ley para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental... el actual es malo, el propuesto es peor; el proyecto de delito ambiental fue rechazado por la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y las universidades, porque fue hecho para no perseguir el delito ambiental. La ley pro Inversión es para aprobar proyectos de manera rápida sin estudios de impacto ambiental ni la participación de la comunidad; quieren privatizar la fiscalización y el manejo del agua".

Y añadió que "los proyectos que nosotros presentamos, como protección de glaciares y humedales, han sido saboteados al igual que todas las iniciativas que van en la misma dirección de lo que usted le está exigiendo al mundo". El senador apuntó sus críticas directamente al gremialismo, asegurando que esta semana "toda la UDI voto en contra del proyecto de Servicio de Biodiversidad para proteger los ecosistemas degradados".

Tras lo cual, Girardi abordó el debate por el Acuerdo de Escazú, cuestionando que no se haya suscrito: "Por qué no firma el Acuerdo de Escazú, que es un mínimo y pretenden firmar los acuerdos que emanen de la COP25 que tienen un estándar de mayor exigencia. Además, en este tratado no hay problemas de soberanía, cómo si lo hay en el TPP11 porque tiene árbitros cuyas resoluciones están sobre las decisiones de los tribunales de justicia chilenos y no son apelables", sentenció.