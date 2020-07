Bono y préstamo solidario son los primeros proyectos de clase media que ingresan al Congreso con discusión inmediata

Economía y Política

Ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, dijo que espera revertir apoyo a retiro de fondos “es un contrasentido apoyar a la clase media metiéndole la mano al bolsillo”.

Con discusión inmediata ingresarán este miércoles al Congreso dos de los proyectos que dan forma al plan clase media y que fueron anunciados hoy por el Presidente Sebastián Piñera.

Las medias son las relativas al bono por única vez de $500 mil para las personas que cumplan determinados requisitos y tengan mermas en sus ingresos, y el que establece un préstamo solidario de hasta $1.950.000.

Las iniciativas ingresan a la Cámara de Diputados y buscan frenar el avance del proyecto de ley que permite el retiro de fondos de las AFP que se vota en esta jornada en la sala de la Cámara Baja.

El ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, explicó que "estos proyectos de ley se ingresan mañana para que inicie su discusión con sentido de máxima urgencia con discusión inmediata (3 días por sala). Para sacar adelante el plan clase media".

El secretario de Estado destacó los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, al señalar que "existe una gran diferencia entre aportar con recursos del Estado a las familias que lo están pasando mal versus a colocarle la mano al bolsillo a las pensiones futuras de las personas, el Estado se hace cargo de ir en ayuda de las personas".

Finalmente hizo un llamado los 13 diputados de la UDI y RN; y de la oposición a reflexionar y no apoyar el retiro de fondos "esperamos que con este anuncio todos los parlamentarios, no solo los de Chile Vamos, reflexionen y no persistan en una propuesta que castiga las pensiones futuras".

Dijo que "he conversado con muchos parlamentarios y tengo optimismo de que mañana se revierta una mala medida, es un contrasentido que algunos insistan en meterle la mano al bolsillo a las pensiones".