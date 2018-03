Nuevo TPP se firma en Chile con el compromiso de sus miembros de una pronta entrada en vigor

Comercio exterior

Un eventual reingreso de EEUU parece complicado en el corto plazo, ya que los esfuerzos del bloque estarán puestos en ratificar el acuerdo en los respectivos Congresos.

A un año de que 11 de los 12 países miembros del TPP decidieran seguir adelante con el acuerdo tras de la salida de Estados Unidos y luego de una recalibración, ayer se firmó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), en Santiago.

La ceremonia estuvo liderada por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, los ministros de Comercio de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y el canciller Heraldo Muñoz.

La mandataria destacó que la suscripción del tratado no solo marca un hito para la política exterior de Chile, sino además su firme compromiso “con la integración regional y el libre comercio, en medio de un mundo cambiante y de crecientes tendencias proteccionistas”.

Ese mensaje fue reforzado por el canciller Heraldo Muñoz, quien definió este paso como una señal política “muy importante en un momento oportuno, cuando hay presiones proteccionistas, cuando hay amenazas de imposición de aranceles unilaterales, cuando eso puede llegar a escalar a una guerra comercial que no deseamos”.

Estas declaraciones las realizó momentos antes de que EEUU concretara la firma de nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio a su país (ver nota aparte).

Precisamente, la posibilidad de un eventual reingreso de Estados Unidos, ahora al CPTPP, no es muy auspiciosa, por lo menos en el corto plazo. Y es que si bien en la declaración ministerial tras el acuerdo dejó en claro que estará abierto “a todas las economías que estén dispuestas a aceptar sus principios” de un compromiso con un sistema comercial eficaz, basado en reglas y transparente, ahora no sería el momento para evaluar nuevos ingresos.

La razón es simple: los países miembros se concentrarán en la ratificación del tratado en sus respectivos Parlamentos, ya que entrará en vigor 60 días después de que sea ratificado por al menos seis de las once economías que forman el bloque. “Si EEUU quisiese volver a algo que ya es distinto, sería una renegociación que la veo compleja a corto plazo. Uno no puede descartar nada en el largo plazo, pero en el corto plazo no veo eso factible”, dijo Muñoz.

Antes de la firma varios países ya habían manifestado su interés por ingresar al acuerdo, lo que iniciará su proceso una vez que el mismo entre en vigor. Muñoz confirmó que uno de ellos es Colombia y otros entusiasmados serían Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Sri Lanka e incluso el Reino Unido.

¿Vigencia en 2019?

En la declaración de las autoridades también se expresó la determinación de completar los procesos internos para que el acuerdo rija rápidamente. La mayoría de los representantes apostaron porque la discusión en sus Congresos se complete durante este año o a más tardar a inicios de 2019.

En el caso de Chile, el canciller recordó que la discusión la conducirá el gobierno de Sebastián Piñera y se llevará a cabo con una configuración distinta en el Congreso, por lo que es difícil hablar de plazos. Sin embargo, se declaró optimista y espera que esté ratificado de aquí a fin de año para que Chile sea uno de los primeros seis países que posibilite su entrada en vigor.

En esa línea, el futuro Canciller, Roberto Ampuero, quien asistió a la ceremonia, ratificó el compromiso del futuro gobierno con la continuidad de la política exterior y en especial del CPTPP, debido a su foco de libre mercado, abierto y competitivo y “que permita cada vez más a Chile integrarse al mundo”, recordando que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se negociaron las bases del TPP original.

Trump firma polémicos aranceles, pero promete ser "flexible"

Horas antes de firmar los polémicos aranceles a la importación de acero y aluminio, que amenazan con generar represalias mundiales que crearían una guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que será "muy flexible" en la aplicación de los cobros. "Yo tendré el derecho de subir o bajar (los aranceles) dependiendo del país, así como el derecho de incluir o excluir a países (...) Sólo queremos justicia", manifestó.

El jefe de Estado firmó durante la tarde una orden para imponer un cobro de 25% a la importación de acero y un 10% al de aluminio, una medida que comenzará a regir en 15 días y que ha sido particularmente criticada en China y Europa.

El mandatario también confirmó que Canadá y México serán excluidos de los cargos, lo que dependerá de la negociación del pacto comercial conocido como Nafta. "Si logramos un acuerdo, es muy probable que no les cobremos a esos dos países los aranceles", sostuvo.

El gobierno mexicano rechazó el vínculo, mientras el de Canadá señaló que no aceptaría cobros o cuotas.

Trump agregó que otros países podrían ser excluidos de los cobros. "Tenemos otros países que están muy involucrados con nosotros en el comercio, pero también en términos militares. Tomaremos una decisión sobre cuáles son", manifestó. Agregó que "tenemos una relación muy cercana con Australia. Tenemos un superávit comercial con Australia. Haremos algo con ellos y con otros países".

Dónde están los enemigos

En la mañana, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que las disputas comerciales "deberían resolverse en organismos multilaterales. Las decisiones unilaterales son peligrosas", manifestó la autoridad. "Hay una preocupación sobre el estado de las relaciones internacionales. Si se establecen aranceles que afectan a los aliados, uno se pregunta quiénes son los enemigos".

Sobre los posibles efectos que las acciones tendrán sobre la economía, sostuvo que "se necesita saber muchas cosas: ¿habrá retaliación? ¿Cómo afectará a las tasas de intercambio? Y finalmente está el efecto sobre la confianza, y eso es muy difícil de anticipar".