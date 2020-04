Nuevos estímulos fiscales generan optimismo a nivel internacional

Comercio exterior

Los gobiernos están preparando nuevas baterías de ayuda fiscal para acotar los impactos económicos del coronavirus. Los países de la Unión Europea tienen hasta hoy para presentar sus ideas de financiamiento para la crisis, y Francia ya adelantó que propondrá crear un fondo equivalente al 3% del PIB del grupo, apoyado por España e Italia.

Japón prepara un plan “sin precedentes” de US$ 990 mil millones, o 20% del PIB, el doble de lo que se destinó para la crisis de 2009. México anunciará en la semana un programa de inversión público-privada para el sector energético por US$ 14 mil millones y Singapur prepara una tercera ola de apoyo fiscal “sin precedentes” de US$ 3.500 millones, sumando un un gasto de 12% del PIB.