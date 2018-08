Carlos Montes y sueldo mínimo: "Da vergüenza votar un reajuste de sólo $ 10 mil"

Congreso

El presidente del Senado adelantó lo que será la discusión del proyecto este lunes en comisión mixta.

El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), adelantó el debate que tendrá este lunes, en comisión mixta, el proyecto de reajuste del salario mínimo.

"Esperamos resolver hoy las diferencias entre la Cámara y el Senado (...) Es muy difícil construir un consenso en un par de horas y lo más probable es que esto se vote entre lo que sostuvo el Senado y la Cámara: la diferencia está en que el Senado considera que el periodo de plurianualidad debería ser por 20 meses nomás, y la Cámara había acordado más tiempo", dijo Montes a El Diario de Cooperativa.

El parlamentario afirmó que la posición del Senado se sostiene en un amarre de "menos tiempo porque el salario mínimo es un tema muy complejo".

"Da vergüenza votar ahora un reajuste de sólo 10 mil pesos, da vergüenza también que el salario mínimo sea sólo 300 mil, pero la verdad es que hay un conjunto de factores económicos y políticos que impiden hacer un cambio más global. Por eso cuesta tanto ponerse de acuerdo", explicó.

"El tema del salario mínimo tiene que ver con la calidad de la sociedad, porque es un salario de protección, y si eso no está en debate, no está en debate un aspecto básico", agregó Montes, que también rechazo el veto anunciado por el Ejecutivo en caso de que no se respete la plurianalidad acordada.

"El gobierno tiene que respetar las mayorías"

"Que el Gobierno hable de veto es una manera de obligar al Parlamento a no hacer aprobaciones en general. Esto es bien complejo y va a influir mucho en la reforma tributaria, porque si el Gobierno dice que cualquier cambio que tenga el proyecto en el Congreso él lo va a vetar, obviamente que eso hace que haya menos disposición a votar en general a favor de los proyectos... El Gobierno también tiene que respetar las mayorías en el Congreso", subrayó el líder de la Cámara Alta.

"Reforma regresiva"

En lo específico respecto a la anunciada "modernización tributaria" del Gobierno, el socialista afirmó que ésta "baja la recaudación y es regresiva; favorece a los sectores más ricos del país, concretamente a mil empresas, que concentran los beneficios".

"Es un cambio estructural, que altera las características de nuestro sistema tributario y favorece a los sectores de más altos ingresos", insistió, y afirmó que incluso el presidente de la CPC, Alfonso Swett, ha deslizado "que esto puede ser bastante regresivo".