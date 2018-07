Oficialismo presenta moción de censura contra la mesa de la Cámara

Congreso

La presidenta de la Corporación, Maya Fernández (PS), dijo que "lo volvería a hacer", porque no se hubiera visto bien que la mesa "se hubiera quedado callada ante los dichos de que los parlamentarios y parlamentarias no están trabajando".

Maya Fernández (foto de archivo, Agencia Uno).

Tal como lo habían anunciado con anterioridad, los diputados de Chile Vamos presentaron hoy una moción de censura en contra de la mesa de la Cámara Baja, encabezada por la socialista Maya Fernández, a raíz de la carta que envió al presidente Sebastián Piñera luego que este acusara a la oposición de obstruccionismo y mandara a trabajar a los parlamentarios. Ello, pese a la búsqueda de acuerdos que se había producido entre la oposición y el gobierno, a través de una reunión entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y senadores de la ex Nueva Mayoría.

Según explicó el jefe de la bancada de RN Leopoldo Pérez, la presentación tiene que ver con una cosa "netamente reglamentaria. Aquí no estamos haciendo un gallito político", sino que esto surge porque "lo que se está cuestionando es tanto en cuanto ellos ostentan un cargo y firmaron un documento a nombre de la Corporación, de los 155 diputados". Por lo que concluye que "no se ha respetado no sólo el parecer de la Cámara, reglamentariamente, sino también el derecho de las minorías, en el caso de Chile Vamos que somos el 47% de la Cámara de Diputados".

En todo caso, ayer la vocera, Cecilia Pérez, ya había dado un indicio claro de que desde La Moneda la medida contaba con total respaldo, ya que la argumentación de hpy de los diputados coincide plenamente con los dichos de la ministra este lunes, quien señaló que "la Cámara de Diputados, dirigida por su presidenta, no oye las voces de todos los comités, no representa a todos los parlamentarios diputados convocados, sino que envía una carta en un tono que no corresponde, ni en la forma ni en el fondo, al presidente de la República". Por lo mismo, fue que el diputado socialista, Fidel Espinoza, acusó al gobierno de estar digitando esta presentación.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, no discrepó de lo realizado por la derecha de "censurar a la mesa por defender el trabajo de los parlamentarios" y agregó que "lo volvería a hacer", porque no se hubiera visto bien que la mesa "se hubiera quedado callada ante los dichos de que los parlamentarios y parlamentarias no están trabajando. A mí jamás se me ocurriría decir que el gobierno no trabaja". El artículo 46 número 1, explicó, del reglamento del Congreso faculta a la mesa en esta situación.

Y ante la cita ocurrida entre un grupo de senadores de la ex Nueva Mayoría con el ministro del Interior en su casa, la diputada reiteró su postura de que ella prefiere "los diálogos institucionales".