Correa Sutil y comisión de inadmisibilidades: “Me parece de una torpeza inexplicable del Presidente”

El abogado y ex integrante del Tribunal Constitucional manifestó que “la institucionalidad chilena es clarísima en estos aspectos”.

"Me parece de una torpeza inexplicable del Presidente" sostuvo el abogado y ex integrante del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, respecto del anuncio realizado este lunes por el presidente de la República, Sebastián Piñera de crear una comisión de expertos para analizar perfeccionamientos al sistema de admisibilidad de proyectos para evitar la tramitación de mociones inconstitucionales.

El también ex subsecretario del Interior, sostuvo que "la institucionalidad chilena es clarísima en este aspecto, esa facultad de declarar algo inadmisible corresponde al presidente de cada rama del Congreso y si al Presidente de la República no le parece, bueno, tiene entonces la facultad de llevar el caso al Tribunal Constitucional, pero el Presidente no ha querido ejercer sus facultades".

Explicó que "la comisión para lo que servirá será para crear tensión entre Congreso y Gobierno, rompe el buen ambiente que se había generado con este acuerdo al que se llegó recientemente en materias económicas".

Sostuvo que "me sorprende este nivel de improvisación, es como querer modificar la Constitución a meses de un plebiscito de octubre". Agregó que no ha sido llamado para integrar el grupo anunciado, "no podría participar de algo que no le veo sentido".