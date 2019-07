DF TAX

Gravámenes a la renta pagados por las mineras se dispararon más de 60% en el período, de la mano de un alza en el precio del cobre. El año pasado aumentó de 25,5% a 27% el tributo a las utilidades corporativas.

Un buen año en término de recaudación fiscal fue 2018 gracias a la aceleración del crecimiento de la economía, el mayor precio del cobre y el aumento del impuesto a las empresas derivado de la reforma tributaria del gobierno anterior.

Así lo reveló el balance de la Operación Renta 2019 -con información comercial al ejercicio 2018- realizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR), el cual dio cuenta de que los impuestos declarados por los contribuyentes aumentaron 16,2% real respecto al ejercicio previo, totalizando US$ 16.411 millones. Esto implica una diferencia de US$ 2.284 millones versus la Operación Renta de 2017.

El balance de los organismos fiscalizadores y recaudadores tributarios mostró que el incremento vino de la mano de las declaraciones de impuesto de Primera Categoría a las empresas, que avanzaron 16,7% en el lapso a US$ 13.694 millones.

Lo anterior se observó en un contexto en que el tributo a las utilidades corporativas subió desde 25,5% a 27%, en línea con el cronograma de la reforma tributaria del Gobierno de Michelle Bachelet.

En el desglose, las cifras de las grandes mineras se dispararon 60,4% en el período, totalizando US$ 1.540 millones. A esto colaboró un alza en el precio del cobre, que el año pasado promedio US$ 2,98 la libra versus US$ 2,79 en 2017.

Lo declarado por otras empresas, en tanto, aumentó 12,8% a US$ 12.155 millones. Según el SII, el 70% del mejor desempeño en las declaraciones de gravámenes de Primera Categoría se explicó por este segmento.

El royalty minero -impuesto específico que afecta las ventas de las compañías del rubro- avanzó 53,9% a US$ 348 millones en el lapso.

El Impuesto Global Complementario declarado -el final que grava a los ingresos personales- creció 5,3% el año pasado para sumar US$ 1.089 millones.

En el marco de una conferencia de prensa en la que también participó la tesorera general de la República, Ximena Hernández, el director del SII, Fernando Barraza, explicó que el mayor número y monto de declaraciones de impuestos se explicó no solo por el alza del gravamen de Primera Categoría y el mayor precio del cobre, sino también por la actividad más dinámica de la economía, con un Producto Interno Bruto (PIB) que se expandió 4% el ejercicio pasado.

Este dinamismo genera más consumo, utilidades y, en consencuencia, un aumento en la recaudación tributaria.

Barraza señaló que si bien el aumento del impuesto corporativo explicó parte relevante de los incrementos en impuestos declarados, evitó señalar si esto da cuenta de que la reforma tributaria del gobierno anterior está siendo exitosa en su recaudación, asegurando que "dicho análisis le corresponde hacerlo a Hacienda y Dipres".

Declaraciones totales

En la Operación Renta 2019, un total de 3,7 millones de contribuyentes presentaron su declaración de impuestos, un 2% más que el proceso del año previo.

Del total, el 81,2% tuvo solicitud de devolución de impuestos, un 7,8% incluyó pago de impuestos y un 11% fueron calzadas (o sea, sin devolución ni pago de tributos).

Del total presentado, el 70% correspondió a personas, 25,4% a micro empresas, 3,8% a pequeñas empresas, 0,5% a medianas y 0,3% a grandes sociedades.

En el período, los contribuyentes solicitaron US$ 5.649 millones en devoluciones de impuestos, un 6% de incremento respecto al año previo. Los montos efectivamente pagados ascendieron a US$ 5.113 millones, un 17% más que el año anterior.

544 mil independientes cotizaron para previsión

Por primera vez, en el actual ejercicio de declaración de impuestos los trabajadores independientes tuvieron que pagar sus cotizaciones para la seguridad social con cargo a su devolución. Esto, luego de la ley de cotización obligatoria de trabajadores a honorarios aprobada por el Congreso el año pasado.

Así, según el balance del SII, 544 mil contribuyentes realizaron el trámite, de los cuales 84.576 lo hicieron para obtener cobertura total (salud y pensiones) y 460 mil optaron por una cobertura parcial.

De esta manera, los pagos con retenciones de impuestos ascendieron a US$ 172 millones en el período.

Adicionalmente, los contribuyentes que declararon beneficios tributarios en educación -como deducir de impuestos los desembolsos realizados en este ítem- ascendieron a 376 mil personas, por un monto de US$ 57,6 millones.

Los contribuyentes podrán utilizar como rebaja de impuestos por gastos en educación la cantidad de 4,4 U.F. por cada hijo (equivalentes a $ 121.289).

Los beneficiarios son solamente el padre y la madre del alumno, sin considerar quién es el apoderado o quién paga la institución de enseñanza.

Entre los requisitos para recibir el beneficio, se establece que la suma anual de las rentas totales del padre y de la madre, no excedan de 792 UF anuales (equivalentes a $ 21.832.106 al 31 de diciembre del año pasado).

Casi 700 mil contribuyentes pasaron a etapa de "fiscalización en profundidad"

Luego del análisis que realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) a los antecedentes recibidos en la Operación Renta 2019, el organismo seleccionó para una etapa de fiscalización "en profundidad" a casi 700 mil contribuyentes, de los cuales 451 mil declararon impuesto a la renta y 248 mil no presentaron dicha documentación.

De los no declarantes del Impuesto de Primera Categoría, el 70,6% pertenece a contribuyentes que no dieron a conocer sus tributos relativos al Global Complementario, mientras que el restante 29,4% fueron no declarantes del gravamen corporativo.

De los 451 mil que declararon de impuestos, el 76,6% (345 mil) pueden optar por autocorregir su declaración a través de Internet, mientras que el restante 23,4% (105 mil) pasará a una etapa de análisis más profundo, "siendo contactados a través de diferentes modalidades de atención. Esto es, a distancia, en oficinas, con atenciones en terreno y mediante auditorías", señaló el SII en un comunicado.

Entre quienes pueden optar por autocorregir su declaración de renta, el 46,2% corresponde a personas, un 41% a microempresas, 11,5% a pequeñas compañías, 0,7% a medianas y 0,4% a grandes sociedades.

Por clasificación de riesgo, el 75,3% (260 mil) tienen un potencial de incumplimiento considerado "bajo" por el SII, seguido del 17,4% (60.292) que tiene riesgo "medio", 5,1% que califica con un nivel de riesgo "clave" (17.559 contribuyentes) y 2,1% (7.363) con "alto riesgo".

Creció retención de devoluciones e incluyó por primera

vez a deudores del Transantiago

La Tesorería General de la República (TGR) tiene la potestad de retener devoluciones de impuestos a contribuyentes que mantengan algún tipo de deuda con el Fisco.

En este ítem, se consideran acreencias tributarias y aduaneras, multas pendientes de la Dirección del Trabajo (DT) y del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), entre otras.

Así, en la Operación Renta 2019 retuvo dichos montos a 107 mil contribuyentes, un 29,3% de alza respecto al proceso anterior. Las cantidades involucradas superaron los $ 35.000 millones, un alza de 55% respecto a la Operación Renta pasada.

Adicionalmente a esto, la TGR retuvo impuestos a 271 mil contribuyentes por mandatos emanados de otros organismos, como deudas previsionales, laborales, demandas por pensión alimenticia y demandas judiciales, entre otras razones.

Esto implicó un avance de 52%. Los recursos totalizaron $ 58.373 millones, un alza de 71,45% versus el ejercicio anterior.

Las principales partidas que fueron retenidas a los contribuyentes fueron las deudas judiciales, previsionales y laborales, con más de $ 13.000 millones. El apartado "otras retenciones" implicó montos de casi $ 40.000 millones en el período.

En términos de número de contribuyentes, la mayor cantidad de retenciones se relacionó con acreencias con servicios de salud, con más de 137 mil personas afectadas.

La tesorera general de la República, Ximena Hernández, hizo un llamado a los contribuyentes a cobrar los más de 80 mil cheques por devoluciones de impuestos pendientes, los que ascienden a más de $ 19.000 millones.



Ojo con no pagar la BIP!

Una de las novedades del proceso fue la retención de $ 8 millones a 170 contribuyentes por evadir el pago de su boleto en el Transantiago, hoy denominado RED.

Esto, al alero de una nueva ley que puso en marcha el registro de evasores del pago del ticket del transporte público metropolitano.