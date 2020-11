Briones también golpea de la mesa y acusa un "parlamentarismo de facto" por avance de iniciativas como el segundo retiro del 10% y el impuesto a los "súper ricos"

Gobierno

Titular de Hacienda planteó que “estamos inundando las prerrogativas del Ejecutivo del Presidente en un régimen presidencial en materia de seguridad social, tributarias y de gasto público”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió a respaldar las palabras del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el sentido de que no descartan acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar medidas que a su entender afectan la separación de los poderes del Estado y las atribuciones exclusivas del Ejecutivo en materia de impuestos y seguridad social.

Briones sostuvo que "es importante en este debate entender que lo que se discute no es solo un segundo retiro de fondos previsionales, lo que está en juego acá y lo hemos dicho y lo ha reflejado el Presidente, es que en esta discusión existen límites para los poderes del Estado que están detrás de una democracia sana y vigorosa que reposa en la separación de los poderes".

Enfatizó que "aquí no hablamos simplemente del retiro del 10%, del impuesto a los súper ricos o postergación de patentes, lo que está en juego acá es una deriva o forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, la robustez de la democracia se basa en la separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto".

Briones reforzó que "a lo que estamos asistiendo es que a través de resquicios, de reformas transitorias a la Constitución que no conversan con el cuerpo permanente de la Constitución que todos debemos respetar, estamos inundando las prerrogativas del Ejecutivo del Presidente en un régimen presidencial en materia de seguridad social, tributarias y de gasto público y eso es lo que está en juego".

Planteó además que sigue vigente recurrir al TC por el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, porque "esta vía de las reformas transitorias erosionan el avance a una nueva Constitución y diluyen la separación de poderes que es tan necesaria en una democracia".