Canciller Teodoro Ribera almuerza con Piñera y confirma necesidad de ratificar TPP11

Gobierno

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores se reunió también con los ex cancilleres José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz.

Un intenso primer día al mando de la cancillería ha sostenido el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, quien luego de reunirse con los integrantes de la comisión de RR.EE. del Senado almorzó con el Presidente, Sebastián Piñera, en La Moneda.

Ribera también se dio tiempo para reunirse con los ex cancilleres José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz, donde dijo tuvo oportunidad de analizar diversos temas como, por ejemplo, el "TPP 11 donde tenemos un compromiso todos los chilenos de lograr su pronta aprobación, este tratado firmado y negociado por la presidenta anterior lo hemos asumido nosotros como propio y es lógico que hagamos los esfuerzos mancomunadamente".

El canciller luego del almuerzo con Piñera indicó que se reafirmaron los énfasis de la política exterior chilena "no han cambiado los énfasis, el Presidente siempre ha insistido en que esta es una política de Estado donde lógicamente él tiene que dar los énfasis, y el ministerio se encarga de implementar ello y resguardar los intereses del país".

Adelantó que esta tarde se reunirá con el ex canciller Roberto Ampuero, para concretar el traspaso de ministerio "es muy importante escucharlo, le tengo un gran aprecio" y manifestó que espera tener una buena relación con el parlamento sin polemizar si su antecesor no logró ese objetivo "no creo que él haya tenido una mala relación, pero es indudable que mi pasado parlamentario facilita desentrañar más rápidos los códigos", en alusión a su pasado como diputado en el Congreso.

También ratificó que espera convocar en las próximas semanas al consejo asesor de ex cancilleres para conocer el pensamiento de los ex ministros "es valioso saber su opinión y tienen muchos conocimientos".

Ribera se mantuvo esta tarde en la sede de gobierno y sostuvo una reunión con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, para analizar diversos temas de contingencia relativos a la cancillería.