Gobierno decreta cierre de fronteras por 30 días, restringe permisos y prohíbe venta de productos no esenciales

Autoridades informaron que se modifica el concepto de bien esencial de uso doméstico, abarcando solo actividades ligadas a medicamentos, alimentos, aseo e higiene personal.

El gobierno endureció las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, decretando el cierre de fronteras por 30 días desde el próximo lunes, límite a los permisos colectivos laborales y el toque de queda que se adelantará a las 21:00 horas desde el próximo lunes.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó las medidas. Se cierran fronteras del país, se restringen los viajes al extranjero por todo abril, tanto para ciudadanos chilenos como para extranjeros, pero se puede solicitar en situación extraordinaria un permiso, solo por ser caso humanitario o porque la persona que sale no vuelve.

Asimismo, se prohíbe por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes.

Para los camiones que ingresan para abastecimiento de productos, se exigirá un PCR negativo con 72 horas de anticipación, exámenes aleatorios en la frontera y las empresas serán responsables de los conductores que den positivo en los controles.

Informó que se limitarán las actividades esenciales, modificándose el concepto de bien esencial de uso doméstico, abarcando solo "actividades ligadas a medicamentos, alimentos, aseo e higiene personal. Para teletrabajo, y seguridad del inmueble. No se puede acceder por delivery a otros productos. Esta media será evaluada por 15 días", señaló Martorell.

Asimismo, informó que se eliminan algunos giros que podrán comercializarse, como calzado, perfumes, cosméticos y otros que no serán actividades esenciales.

Señaló que "los supermercados no podrán vender elementos que no sean esenciales, es decir, no pueden vender algo que no sean alimentos, higiene o aseo".

Agregó que "los mall están cerrados, pero puede abrir supermercado, farmacia y banco. Pero deberán solicitar el permiso de desplazamiento a personas para ingresar".

Martorell indicó además que se limitará y redefinirá qué es un funcionario esencial, para el sector privado y el público.

"Un funcionario esencial es el trabajador que se desempeña en el giro por labores operativas, logísticas, preventivas de limpieza y sanitización. Quedan fuera los de labores administrativas, contables, financieras", señaló.

Se incorpora al Permiso Único Colectivo que las empresas deban declarar cuántos trabajadores tiene y a cuántos les solicita PUC y la labor que realizan.