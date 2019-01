Piñera adelanta regreso desde Magallanes en medio de ofensiva de oposición contra Chadwick

Gobierno

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, adelantará su regreso a Santiago desde Magallanes donde se encuentra junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, y el canciller Roberto Ampuero en el homenaje a veteranos en conmemoración de los 40 años del conflicto del Beagle.

Lo que sería una visita que se extendería hasta el fin de semana con diversas actividades se limitó sólo a hoy y regresará a la capital justo en medio de la ofensiva de gran parte de la oposición en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien piden remover del cargo debido a la información que señala que en una conversación telefónica con el ex general de Carabineros, Mauro Victtoriano, éste le habría informado que Camilo Catrillanca no estaba armado, pero Chadwick señaló que eso no lo escuchó debido a que la llamada tuvo "interferencia".

La información generó que nuevamente Chadwick pasara a ser el foco de atención de la oposición que hoy entrego dos cartas en la oficina de partes de La Moneda, en donde piden al Presidente la salida del ministro del Interior.

El timonel de la DC, Fuad Chaín, señaló en su cuenta de Twitter que "nadie en ningún cargo, puede ser superior a los intereses de Chile y su buen funcionamiento. Se ha lesionado credibilidad en las instituciones y profundizando desconfianza con versiones no acordes a la verdad y a lo que merece el país, se debe dar un paso al costado!!".

En tanto desde el oficialismo se ha transmitido un apoyo casi generalizado hacia el ministro del Interior y acusan a la oposición de "aprovechamiento político". También se ha generado reacciones tendientes a posibles ajustes en el gabinete, como lo señaló el diputado de RN, Andrés Celis, quien dijo que la excusa de Chadwick de la interferencia "es de kínder" y que lo mejor sería un enroque entre Chadwick y el titular de Defensa, Alberto Espina.

Piñera retorna esta tarde desde Puerto Williams a La Moneda, pero el sábado deberá volver a la Región de Magallanes para un viaje a la Antártida y donde quizás pueda participar en una actividad organizada por la Intendenta, María Teresa Castañon, que en primera instancia invitaba a los vecinos para mañana miércoles en Porvenir a las 10:30 horas a un encuentro del Presidente con vecinos y que fue cancelado.