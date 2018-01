Arturo Martínez: “Vimos un espacio para hacer sindicalismo en el sector privado, un sector abandonado por la CUT”

Gremios / Laboral

El histórico dirigente constituyó ayer la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la cual reunirá a más de 72 mil trabajadores.

Arturo Martínez, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que renunció en marzo de 2017 a una larga trayectoria al interior de la organización -tras denunciar una serie de irregularidades- volverá al mundo público.

Ayer, Martínez constituyó legalmente la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la cual reunirá a 72 mil trabajadores, un proyecto en el que ha trabajado por casi un año y que busca, según recalca, fortalecer la unión de los trabajadores del sector privado.

- ¿Qué característica particular tendrá esta nueva organización?

- Esta va a ser la central de trabajadores de Chile, nos interesa darle representatividad a aquellos trabajadores que no están participando en este tipo de instancias.

- ¿Cuántas personas conformarán esta organización?

- La CTCH agrupa a cerca de 72 mil personas. El quórum mínimo que nos pide la Dirección del Trabajo para constituir una central es el 5% del total de trabajadores sindicalizados en el país, entre públicos y privados. Nosotros tenemos acá cerca del 12%.

- ¿Se concentrarán únicamente en la representatividad del sector privado?

- Cuando salí de la CUT, junto a un grupo de 30 dirigentes, vimos un espacio para hacer sindicalismo en el sector privado, un sector que ha sido abandonado por la CUT por el protagonismo que tiene el sector público, y decidimos ocupar ese espacio. Por estatutos, la CTCH nunca se va a abrir al sector público.

- ¿Qué sindicatos serán parte de este proyecto?

- Varios, a modo de ejemplo el sindicato de Clínica Las Condes, Agrosuper, Agrisuper, Federación Lan Chile, Unilever, los sindicatos portuarios, Clínica Indisa, Corpora Tresmontes, y varios más. Sólo tenemos sindicatos del sector privado que no estaban participando en alguna central.

Acá la intensión no es robarle afiliados a otras organizaciones. Pelear por lo que hay no es avanzar.

- ¿Qué estrategia implementarán para ganarse un espacio al interior del mundo sindical?

- Nos vamos a ganar ese espacio, no queremos que nos reciban porque somos una nueva central. Así no. Ganaremos un espacio con argumentos, propuestas y con acciones.

- ¿Como CTCH en qué temas se concentrarán?

- Queremos fomentar el diálogo entre los actores, hay que dejar las diferencias a un lado. En Chile históricamente nos hemos dividido por bandos, pero eso sólo genera odio. No hay que olvidar nuestro pasado político, pero para avanzar hay que estar dispuestos a dialogar. Nosotros estamos disponibles para dialogar con el futuro gobierno.

- Respecto a su trayectoria política, ¿qué pasó con su militancia en el Partido Socialista (PS)?

- Renuncié, hace cinco meses. Fui socialista muchos años, pero entendí que para dedicarse al sindicalismo no se deben tener compromisos ni ataduras con los partidos políticos. Sigo teniendo un pensamiento político socialista, de izquierda, pero para liderar algo así hay que estar políticamente limpio para no generar conflicto, ni así poner en riesgo la autonomía de una organización sindical.

- ¿Aspiran a integrar el Consejo Superior Laboral, en el cual está la CUT?

- Si es para estar ahí sin hacer nada, no nos interesa. Además, no vamos a estar peleando cargos. En este año nos concentraremos en sumar cerca de 80 mil trabajadores más,y ser la central más grande del sector privado. Como CTCH queremos platearle a la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) y a la CAT (Central Autónoma de Trabajadores) que compartamos los espacios, que hagamos cosas en conjunto. El sindicalismo no se fortalece a través de las peleas y divisiones.

Los estatutos de la CTCH

€Una extensión de 16 páginas tienen los estatutos de la central que creó Martinez junto a otros dirigentes sindicales. En el documento, se establece que es una organización sindical "compuesta por sindicatos de trabajadores organizados en confederaciones, federaciones y sindicatos, que se rigen por el Código del Trabajo", lo que cierra las puertas a la posible integración de cualquier organización del sector público. En el texto también se establece que la directiva de la CTCH estará compuesta por: presidencia, secretaría general nacional, vicepresidencia nacional, vicepresidencia de la mujer, tesorería nacional, y 40 departamentos más que estarán a cargo de diferentes temáticas.

La normativa también establece que la cotización mensual de cada afiliado a la CTCH será de $100 por trabajador, "la que será reajustada en enero de cada año de acuerdo a la variación del IPC de los últimos 12 meses".

Por último, los estatutos refuerzan que "la CTCH nace para llenar un vacío de representación de trabajadores del sector privado".