Caso IPC: Tribunal se declara competente en demanda de Felipe López contra INE

Laboral & Personas

La audiencia de juicio se llevará a cabo en febrero de 2020. El director y la extitular del INE, Guillermo Pattillo y Ximena Clark, respectivamente, fueron solicitados como testigos por los abogados de López.

Un nuevo capítulo se escribió hoy en el llamado caso IPC, que tiene a Felipe López, director del departamento de estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, como principal apuntado. El profesional demandó a la entidad dirigida por Guillermo Pattillo por tutela laboral.

Es así como esta mañana, el 2°Juzgado de Letras de Santiago rechazó la solicitud de incompetencia que ingresó la defensa del INE.

Uno de los abogados de Felipe López, Carlos Marín, se mostró satisfecho con la decisión del tribunal.

"Estamos muy conformes con la decisión, porque efectivamente desde el día uno hemos estimado que el tribunal es efectivamente la instancia competente, porque el objeto perseguido por esta acción es la protección de los derechos fundamentales que se estiman afectados por la actuación del INE con fecha 13 de mayo respecto de Felipe López. Por lo tanto, estamos muy conformes con los resultados, con la decisión del tribunal y también de que el INE no ejerció recurso alguno en contra de esa decisión", dijo a Diario Financiero el representante.

Por su parte, el abogado del INE, Alejandro Correa, indicó que decisión del tribunal era "previsible" y lo verdaderamente relevante se verá en la audiencia de juicio, la que se fijó para el 11 de febrero del próximo año.

"Está dentro de lo previsible, de lo que uno planea, una cosa que no podemos dejar de presentar. Sin perjuicio de eso, obviamente el tema verdaderamente de fondo, es lo que se verá en la audiencia del 11 de febrero, es si existió vulneración por parte del INE y nosotros tenemos claro que nuestra teoría del caso es que no, que nosotros protegimos al trabajador y no hubo ninguna vulneración", respondió a DF.

Respecto del fondo, el profesional comentó uno de los argumentos que han dado desde la defensa de López, sobre una supuesta acusación apresurada por parte del director del INE, Guillermo Pattillo.

"En ningún caso, si se ven tanto la declaración pública como la que hizo el director en la comisión del Senado, jamás nombró a esta persona al denunciante. O sea, es imposible hacer esa imputación, esa relación de causalidad que desde las palabras del director sea el denunciante, por lo tanto, esa es también nuestra teoría: que nosotros no somos los causantes del revuelo mediático que se ha ido mucho más por el lado de ellos mismos, que se han presentado a la prensa. Nosotros por lo mismo no hemos dicho nada, salvo lo que hemos dicho ahora", señaló.

Pattillo y Clark como testigos

En la audiencia preparatoria de hoy, ambas partes presentaron la lista de testigos que deberán asistir a la jornada del 11 de febrero de 2020. Los representantes de López sorprendieron con la elección del propio Pattillo.

Marín aclaró que la acción "apunta a garantizar la presencia del señor Pattillo, sea como absolvente, sea como testigo en la audiencia de juicio, dado que podría compadecer a través de un mandatario, eventualmente ser reemplazado o compadecer un subrogante. Es el señor Pattillo quien ha afirmado en la declaración del 13 de mayo, en la comisión del Senado y en diversos medios de prensa, la existencia de manipulación. Creemos que sería conveniente que compadezca en estrado y plantee su versión de los hechos".

Otra persona que fue solicitada como testigo es la exdirectora del INE, Ximena Clark.

"Estimamos que su testimonio sí sería importante, además por diversas declaraciones que ella ha efectuado en distintos medios de prensa. Ella tiene las competencias necesarias para aportar a la teoría del caso sobre si efectivamente lo actuado por don Guillermo Pattillo, en su calidad de director nacional del INE, es o no lesivo de derechos fundamentales, si se violó o no el secreto de sumario administrativo y si se encuentra dentro de sus competencias", explicó el abogado a Diario Financiero.