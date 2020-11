En jornada clave para el segundo retiro del 10%, gobierno se concentra en el Senado para frenar el proyecto

Laboral & Personas

El Ejecutivo ya asume una derrota en el primer trámite y busca evitar que en la Cámara Alta se alcancen los 2/3, lo que implica convencer a todo el oficialismo.

Hoy será otra jornada clave para el Ejecutivo en materia de pensiones. Con el trasfondo de la renuncia ayer del ministro del Interior, Víctor Pérez, ante el avance de la acusación constitucional en su contra, la comisión de Constitución de la Cámara iniciará a las 15 horas la votación en particular de la moción que autoriza un segundo retiro del 10% de los fondos acumulados en las AFP.

Dado que el escenario se ve complejo tanto en la comisión como en la Sala de la Corporación, donde se asume que habrá votos oficialistas para aprobar el texto, el Gobierno resolvió que concentrará sus esfuerzos en el Senado para frenar el avance de la moción parlamentaria. Incluso, en Palacio sacan la calculadora y transmiten que en la Cámara Baja el proyecto incluso se podría aprobar por un quórum de 2/3 es decir, 102 votos favorables.

El tema ha sido analizado en diversas oportunidades en el Comité Político y la estrategia será convencer a los senadores -especialmente los oficialistas- del negativo impacto de la medida.

Fuentes del Ejecutivo y de Chile Vamos aseguran que el escenario en la Cámara Alta es más esperanzador, debido a que para alcanzar el quorum de 2/3 (29 votos) la oposición debe conseguir 5 votos, ya que posee 24 senadores. La coalición de gobierno tiene 19 votos, pero algunos parlamentarios ya han señalado que están en reflexión para resolver su opción.

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, junto al subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, han intensificado los contactos con diputados y senadores del oficialismo en las últimas jornadas y tienen como alternativa final recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la norma. Los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y Trabajo, María José Zaldívar, también han tratado de convencer a parlamentarios de los efectos negativos de un segundo retiro para las pensiones de miles de chilenos.

Apoyo oficialista

De cara a la votación en particular hoy en la comisión, no cabe duda que el clima en el oficialismo está tensionado. El avance del proyecto está enfrentando a Chile Vamos.

Por lo pronto, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, asegura que las indicaciones anunciadas la semana pasada aún no están y que en la instancia siguen dialogando para alinearse en la votación en Sala, pero se oye con poca convicción. Ello, porque los diputados de esta colectividad Jorge Durán y Eduardo Durán, aseguran que apoyarán hasta el final un nuevo retiro de los ahorros previsionales, y que efectivamente no conocen las propuestas del partido, que deben ingresar a más tardar hoy.

Sin embargo, Jorge Durán asegura que “más de la mitad (de la bancada) va a terminar aprobando y un pequeño grupo, que son los mismos de siempre, va a presentar indicaciones que van a perder”, ya que “por lo que he visto van en la línea de dilatar, entorpecer y poner trabas al retiro”. Y para mayor claridad, asegura que “hace mucha rato que es difícil alinear a la bancada”.

En la misma línea, Eduardo Durán dice que “tiene que haber algún asesoramiento del Ejecutivo” en la elaboración de las indicaciones que anunció la bancada RN, las cuales no ha visto porque no se han socializado, lo que lamenta, porque “si son buenas, las votaría a favor”.

En la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) existe más probabilidad de que no se sumen muchos votos al proyecto o que se abstengan.

Uno de los diputados que votó a favor el primer retiro, Christián Moreira, reconoce que no sabe si respaldará nuevamente el retiro y que sobre su voto “todavía no he tomado una decisión”.

El primer proyecto para autorizar el retiro de parte de los ahorros en las AFP fue aprobado en julio en la Cámara Baja por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.

En esa oportunidad se sumaron 13 oficialistas, generando roces en el oficialismo, que llevaron incluso a la renuncia al partido por parte de tres diputados de la UDI (Álvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar), quienes habían sido pasados al Tribunal Supremo del partido debido a su voto favorable.