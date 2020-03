Gobierno busca acelerar tramitación de proyecto de teletrabajo y asegura que licencias por coronavirus serán pagadas

Laboral & Personas

Subsecretario del Trabajo pidió celeridad al Congreso para no depender "de la buena voluntad del empleador" ante contingencias.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, pidió mayor celeridad al Congreso en la tramitación y discusión del proyecto que regula el teletrabajo. Esto, en el marco de los ajustes que han debido realizar las empresas como consecuencia del coronavirus y la cuarentena preventiva a la que se han sometido los trabajadores provenientes de países con brotes de la citada enfermedad.

"Una de las principales necesidades que hoy día la población demanda es tener modalidades de trabajo que permitan que se adapten a las contingencias. Lo vivimos a propósito del 18 de octubre, donde muchas personas no pudieron concurrir a sus lugares de trabajo tuvieron que teletrabajar. Hoy día a propósito del coronavirus también son muchos quienes piden teletrabajar", dijo Arab, tras participar en el anuncio de una comisión de expertos para analizar medidas para mejorar la calidad del empleo en el país.

Si bien la autoridad laboral explicó que en el Código del Trabajo existe una norma que aborda esta modalidad, recalcó que hay muchas materias que quedan fuera y que -por ello- es necesario aprobar el proyecto que está en el Congreso.

"Hay una norma peregrina en el Código del Trabajo que permite trabajar a distancia, pero no regula qué pasa en casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, no regula de quién son los medios de trabajo (...) es imperativo que el proyecto de ley que está en el Congreso, que ya está en segundo trámite constitucional, pueda ser aprobado porque Chile necesita ya una ley de teletrabajo y de trabajo a distancia para que no estemos, cuando vivimos contingencias como esta, preocupados de la buena voluntad del empleador".

¿Y el dictamen de la DT?

Con respecto al pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre las implicancias legales en materia de empleo de la llegada del Covid-19 (coronavirus), Arab explicó que el documento que emitirá la entidad va en línea con los protocolos que ha lanzado el Ministerio de Salud.

"El dictamen básicamente reconoce lo que los protocolos del Ministerio de Salud han señalado, que una persona que esté contagiada con coronavirus o bien una persona que forme parte de lo que el Ministerio de Salud ha señalado como contacto estrecho, tenga acceso a licencia médica por un período máximo de 14 días desde el día del contacto. Esta licencia medica va a ser pagada y va depender quién la paga de si el origen del contacto es laboral o común", explicó el subsecretario.

¿Qué diferencia hace la forma de contagio? Según explicó la autoridad, si la causa del contagio fue a raíz de un viaje laboral, por ejemplo "va a corresponder que la mutualidad respectiva se haga cargo de las prestaciones que correspondan. Si por el contrario el origen del contagio fue común, va a corresponder el otorgamiento de las prestaciones a Fonasa o Isapre dependiendo de la entidad a la cual el trabajador se encuentra afiliado".