Gobierno propone adelantar nuevos pagos de pensiones y desestima separar trámite de reforma

Laboral & Personas

Ejecutivo afinó el cálculo del gasto a desembolsar este año, el que superará los US$ 800 millones. Oposición pidió “más seriedad” sobre el financiamiento y criticaron que no se haya consultado al Consejo Previsional.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, junto a la titular del Trabajo, María José Zaldívar, ingresaron ayer a la comisión de Trabajo del Senado el texto con las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de reforma previsional.

En la cita, el Ejecutivo afinó la puntería y calculó en US$ 824 millones el mayor gasto en el Pilar Solidario para este año, desde los US$ 659 millones expuestos la semana pasada.

¿La razón? Según Cerda, en el Gobierno se ponen en el escenario de comenzar a pagar la nueva cobertura del Pilar Solidario -de 60% a 80% de la población más vulnerable- a partir de mayo, luego de que al momento de los anuncios más bien se calculaba junio.

El ministro precisó que “parte de este financiamiento para este año corresponde a ingresos adicionales que estamos teniendo. Raya para la suma, hablamos de algo más de US$ 1.500 millones adicionales para 2021 (incluyendo IFE de marzo y abril) que provienen básicamente de ingresos adicionales, algo por cobre, por ingresos extraordinarios y otros”.

Reiteró que para los años posteriores “hemos dicho que estamos ocupando espacio de lo que llamamos holguras. El último Informe de Finanzas Públicas indica que para el año 2023 hay holguras por casi US$ 2.800 millones, para 2024 hay holguras de US$ 4.300 millones y para 2025 hay espacio por US$ 2.800 millones”.

Asimismo, no cerró la puerta a discutir ajustes a las exenciones tributarias, uno de los mecanismos que el presidente Sebastián Piñera aludió la semana pasada para financiar la reforma previsional.

“Si, eventualmente, en parte de la discusión también surgiera la necesidad de encontrar fuentes alternativas de financiamiento, como Gobierno estamos abiertos a conversar lo que sea necesario, pero esto ya está financiado”, dijo.

Cerda enfatizó que no está disponible para dividir el proyecto, como sugirió la oposición, para aprobar pronto el aumento del Pilar Solidario y dejar para una discusión más larga temas como los cambios a la industria. “Entiendo que podemos conversar y mejorar temas, pero nos gustaría mirar el proyecto en forma completa, ir solo con el Pilar Solidario es dejar gente afuera”, indicó.

Molestia en la oposición

Durante la sesión de ayer quedaron en evidencia diferencias en algunos aspectos formales y también de fondo entre la oposición y el oficialismo. Por lo pronto, se generó un debate acerca de la interpretación del Ejecutivo respecto de la obligación de presentar las indicaciones al Consejo Consultivo Previsional (CCP) antes de ingresarlas al Congreso, punto levantado por el presidente de la comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS).

En este aspecto, tanto la ministra Zaldívar como Cerda coincidieron en la interpretación que el Ejecutivo ha hecho de esta norma en ocasiones anteriores, asegurando que se puede iniciar la tramitación de las indicaciones, mientras el consejo las estudia en paralelo.

Entre los aspectos de fondo, la senadora y próxima titular de la instancia, Carolina Goic (DC), se mostró particularmente molesta y pidió un “máximo de seriedad” en materia de financiamiento.

Ello, a raíz de las palabras del titular de Hacienda, quien consultado acerca de dónde provienen los recursos para aumentar el alcance y los montos del Pilar Solidario respondió que “nos dimos cuenta que tenemos ingresos adicionales”, debido entre otras cosas a holguras.

El grupo parlamentario continuará mañana el análisis de las indicaciones, de cara a abrir un espacio formal de negociación con el Ejecutivo.