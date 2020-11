Gobierno se abre a ajustar su proyecto de retiro en busca de votos, pero sin ceder en impuestos

Laboral & Personas

Ejecutivo explora que el reintegro sea voluntario y reducir el período para pagar el rescate.

Una nueva oportunidad tuvo ayer el Gobierno para defender su proyecto que plantea un rescate de los ahorros previsionales pero bajo ciertas condiciones.

Durante más de dos horas, las comisiones de Hacienda y de Trabajo discutieron la iniciativa y acordaron que será votada hoy en la mañana en general, para luego proceder a su votación en particular en la tarde. Así, la propuesta llegaría este miércoles a la Sala de la Cámara Alta, votándose después de la reforma constitucional impulsada por la oposición.

Pese a que los senadores no ingresaron indicaciones, el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder en varios aspectos, excepto en el pago de impuestos para rentas más altas. Aquello le permitiría tener los votos necesarios, tanto del oficialismo como de la oposición, para aprobar la iniciativa en la Corporación.

El tema ha sido parte de las conversaciones que han sostenido los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar, con los legisladores de ambos sectores.

Uno de los focos donde el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder es en lo relativo a la obligatoriedad del reintegro de los fondos, analizando que sea solo voluntario.

“Los senadores tendrán que decidir si esta obligación de restitución que lo que busca es evitar el daño previsional, es pertinente o no, pero nosotros como Ejecutivo tenemos el deber de plantearlo como tal, porque sabemos que hay un daño previsional detrás”, sostuvo Briones ayer en la comisión.

La senadora Carolina Goic (DC) manifestó su preocupación por este punto: “A mí no me gusta el autopréstamo, me sorprende además la falta de claridad respecto de cómo se va a implementar”, cuestionó luego de la presentación del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien no entregó mayores detalles de cómo se calcularía la tasa de reintegro.

Durante la sesión, la mayoría de los senadores de oposición insistió en que votará en contra de esta iniciativa si no se incorporan ajustes.

Apuesta oficialista

Por el lado de Chile Vamos, los senadores José Miguel Durana y David Sandoval (ambos UDI) dieron a conocer en un punto de prensa las modificaciones que pretenden incorporar a la propuesta, asegurando que sólo con eso darán su visto bueno.

Los parlamentarios buscan que el reintegro sea voluntario; que haya un plazo máximo de 10 días hábiles para pagar la primera cuota y 10 días hábiles para pagar la segunda cuota. El Gobierno propone que el 50% sea pagado en tiempo máximo de 60 días hábiles y el resto en diez días hábiles a contar del desembolso anterior. El Ejecutivo estaría explorando ajustes en la línea de acotar el plazo de pago.

Durana y Sandoval también quieren modificar el techo del retiro, ubicado en $ 2,8 millones (100 UF) en la propuesta del Ejecutivo, hasta un umbral de $ 3,4 millones (120 UF).

También apuntan a subir de $ 2,8 millones a $ 3,4 millones el tope de ingresos para que las personas puedan acceder al retiro.

El Ejecutivo también busca convencer al gremialista Iván Moreira y los RN Juan Castro y Manuel José Ossandón para apoyar su propuesta y desestimar el proyecto de la oposición. Cabe señalar que se requieren apenas dos votos oficialistas en el Senado para aprobar la reforma constitucional impulsada por la oposición.

Hoy se espera que el Gobierno y los parlamentarios ingresen indicaciones al proyecto del gobierno.