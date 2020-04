Hacienda actualiza listado con los sectores económicos que no podrán paralizar sus actividades en medio de emergencia por coronavirus

Laboral & Personas

Documento establece cierta flexibilidad para modificar las dotaciones de trabajadores de dichos rubros.

A días de que entrara en vigencia la Ley de Protección al Empleo, que establece beneficios como la suspensión de la relación laboral para las compañías que no puedan operar debido a resolución sanitaria y el pago de los sueldos de los trabajadores desde sus cuentas individuales del Seguro de Cesantía, el Ministerio de Hacienda publicó esta mañana la actualización del listado de sectores económicos con prohibición de paralizar en medio del estado de catástrofe y las cuarentenas a lo largo del país.

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial, fija los rubros esenciales para el funcionamiento del país. Al no poder cesar sus actividades, dichos sectores no podrán ser clausurados por razones sanitarias y, por tanto, no podrían acogerse a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo.

Eso sí, la resolución establece que las empresas de dichos sectores podrán realizar ajustes a su dotación.

"Las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización podrán considerar un funcionamiento necesario o indispensable, resguardando siempre la seguridad y salud de sus trabajadores, así como la adecuada provisión de los bienes y servicios a la ciudadanía", señala el documento firmado por los subsecretarios de Hacienda, Francisco Moreno, y del Trabajo, Fernando Arab.

El documento también establece cierta flexibilidad para las industrias que se encuentren paralizadas ante la emergencia sanitaria.

"Aquellas actividades o establecimientos que se encuentren impedidas o prohibidas de funcionar a consecuencia del acto o declaración de autoridad competente, solo podrán considerar un funcionamiento necesario o indispensable a fin de resguardar tanto la seguridad de las instalaciones como su adecuada mantención. Para ello, deberán destinar el personal necesario para cumplir con dicho objetivo, resguardando siempre la seguridad y salud de sus trabajadores", señala.

El detalle de las actividades con prohibición de paralizar:

1.- Salud



a. Instituciones de la salud, incorporando a empresas que ofrecen servicios de alimento, limpieza, reparación y mantenimiento esencial para el funcionamiento de estos recintos.

Extiéndase a hoteles de cuarentena, estadios y centros de convenciones u otros destinados a

atención de pacientes, y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.

b. Farmacias, laboratorios, empresas químicas y productores de medicamentos. Asimismo,

empresas destinadas a la producción de insumos médicos, dispositivos médicos, elementos de

protección personal y de insumos para su almacenamiento y conservación.

c. Servicios veterinarios y servicios para el cuidado animal en bioterios, zoológicos,

hipódromos, estaciones experimentales, campus universitarios y otras instituciones que posean o alojen animales. Se entenderán incluidas las organizaciones sin fines de lucro que realicen labores destinadas al cuidado animal, debidamente calificados por la autoridad competente.

2.- Emergencias

Servicios de emergencias para la prevención y combate de incendios, y la respuesta a emergencias de empresas de transporte, distribución de gas, empresas de transmisión y distribución de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento y control de plagas. Asimismo, Bomberos.

3.- Servicios de utilidad pública

a. Puertos y aeropuertos del país.

b. Suministro de energía y de las centrales de operaciones (generación, transmisión,

almacenamiento y distribución).

c. Suministro de agua potable, centrales de operaciones, tratamiento de aguas servidas y

riles. Asimismo, servicios para la elaboración de los insumos que son utilizados para la producción de agua potable.

d. Suministro de gas y centrales de operaciones.

e. Estaciones de servicio y distribuidoras de combustible.

f. Labores esenciales para el funcionamiento de las autopistas.

g. Servicios de telecomunicaciones, data center y centrales de operaciones.

h. Reactores nucleares.

i. Bancos e instituciones financieras, cajas de compensación, transporte de valores, empresas de seguros generales para efectos del pago de siniestros que deban realizarse de manera presencial, empresas de seguros que pagan rentas vitalicias y otras empresas de infraestructura financiera crítica. Asimismo, los servicios para la administración de fondos de cesantía.

j. Instituciones de Salud Previsional (Isapres), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.

k. Servicios funerarios y cementerios.

l. Empresas recolectoras de basura, de transporte de residuos, fosas sépticas, rellenos

sanitarios, limpieza y lavado de áreas públicas y empresas e instituciones que transporten y procesen materiales reciclables, embalajes y envases.

m. Servicios en empresas de correos y de delivery, incluidos los servicios de cadena

logística y de reparto de correspondencia y encomiendas.

n. Servicios en residencias destinadas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y de

personas con discapacidad o en situación de calle. Asimismo, los Centros de la Mujer y Casas de Acogida.

o. Notarías, de acuerdo al turno que establezca la respectiva Corte de Apelaciones para este

efecto, y de los Conservadores de Bienes Raíces.

p. Servicios esenciales para la facilitación del comercio exterior del país, tales como Agencias de Aduana.

q. Servicios para el mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura pública, tales como edificios públicos, aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, ríos, canales, embalses y cárceles.

r. Servicios destinados a la producción, elaboración y entrega de alimentos a instituciones públicas y a aquellas que prestan servicios para las mismas.

4.- Alimentos y Comercio Esencial

a. Supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, distribución,

producción de alimentos y los que provean los insumos y servicios logísticos para ellos.

Asimismo, entidades que se dediquen a la producción, distribución, comercio y delivery de

alimentos o de bienes esenciales para el hogar y las dedicadas a la producción de insumos para su almacenamiento y conservación. Además, las ferias libres respecto de los feriantes solo cuando presenten su patente y su respectiva cédula de identidad.

b. Almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros insumos

básicos, sólo cuando sean atendidos por sus propios dueños.

c. Empresas de agroalimentos y productores silvoagropecuarios, respecto de los predios y

faenas en los que se estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y mariscos, producción de alimentos para animales, aves y piscicultura y producción de celulosa y productos de papel,

cartón, derivados envases y embalajes.

5.- Transportes

a. Transporte y sus respectivos terminales.

b. Transporte de bienes, transporte de carga y descarga de bienes de las empresas respecto

de los rubros señalados en este resuelvo.

6.- Seguridad

a. Conserjerías y servicios de seguridad ya sean de edificios, condominios y otro tipo de

propiedades.

b. Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas.

7.- Prensa

Medios de comunicación (canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación

online).

8.- Educación

a. Jardines infantiles y establecimientos educacionales respecto de los asistentes de la

educación y docentes que estén cumpliendo turnos éticos.

b. Servicios para el soporte y mantenimiento tecnológico de las instituciones educacionales,

sean éstas públicas o privadas.

9.- Otros

a. Hoteles en la medida que mantengan huéspedes o cuenten con reservas confirmadas de

pasajeros.

b. Actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera una

alteración para el funcionamiento del país, debidamente determinado por la autoridad

competente.

c. Empresas y servicios externos o de abastecimientos que sean indispensables para el

funcionamiento de las actividades que no puedan paralizar.

d. Servicios de mantenimiento, aseo, reparación y funcionamiento de las actividades que no

puedan paralizar.

e. Establecimientos penitenciarios.