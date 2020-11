La estrategia de los banqueteros para reactivar el funcionamiento y empleo del sector

Laboral & Personas

Sostienen que la paralización de las actividades del rubro afecta a cerca de nueve mil firmas y 250.000 puestos de trabajo.

“Nos hemos sentido completamente olvidados. Somos nueve mil empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas. Llevamos meses sin poder operar, sin ingresos, después de esto, es difícil ver si podremos seguir adelante”. Así de categórica es Sofía Jottar, presidenta de la Asociación de Banqueteros y Centros de Eventos de Chile (Abach), quien se refiere al duro momento del sector que aún sigue sin poder operar debido a los protocolos y restricciones implementados por el Ministerio de Salud

Desde el gremio, acusan discriminación, ya que contrastan su situación con la de restaurantes, que ya están funcionando con aforos proporcionales a sus metros cuadrados.

“No se trata de que estemos en contra de los restaurantes, pero queremos operar. Están restringiendo a una industria que genera una interacción social de 6 millones de personas al año, cuando a los mall de Chile por día van más de dos millones de personas. Por qué a nosotros nos piden tanto, si cumplimos con muchas más medidas de seguridad y trazabilidad”, destaca Jottar, añadiendo que muchas firmas del rubro se encuentran en estado crítico. Y acota que “no hay ingresos. No podemos contratar, nada. Empleamos a 250 mil personas, muchas de ellas mujeres”.

Para convencer a las autoridades, el gremio -que recientemente se sumó a la Multigremial de Emprendedores de Chile-, diseñó una estrategia para poder volver a funcionar, respetando los protocolos sanitarios.

“En los eventos se puede realizar trazabilidad. Se puede exigir un pasaporte sanitario, ya se ha implementado para los viajes, por qué acá no. También se pueden exigir exámenes PCR, hay muchas alternativas”, explica Jottar y advierte que en sus actividades se cuenta con espacios más amplios que los que tiene un restaurante.

“Podemos realizar rotación de mesas, hay garzones preparados. Contamos con las medidas suficientes para resguardar la salud de las personas que participen en eventos, mucho más de lo que se exige a otro tipo de establecimientos”, recalca.

A juicio de la vocera, hay falta de voluntad por parte de las autoridades, en especial por parte del Ministerio de Salud. “El Gobierno no ha sido capaz de darnos certidumbre, hemos tocado muchas puertas. El ministerio de Salud está inmovilizado de manera política, con mucho miedo. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, para que estas empresas no quiebren, hay trabajadores y sueños detras. No somos un riesgo de salud para la población”, afirma.

Para revertir eso, Jottar pidió que el Gobierno respalde el proyecto de resolución que aprobó la Cámara de Diputados, que busca que se impulsen medidas para apoyar económicamente al sector.

“Tuvo apoyo transversal, de todos los sectores políticos, que entendieron nuestra situación. Si el Congreso, que está dividido lo entendió, por qué el Gobierno no. Todo apunta a que existe mucha miopía”, acota.