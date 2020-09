Las empresas se las ingenian para adecuar procesos de contratación a la era Covid

Laboral & Personas

Empresas y firmas de recursos humanos cuentan cómo han debido reformular los procesos a raíz de la emergencia, una tendencia que si bien llegó con el Covid-19, al parecer llegó para quedarse.

Si bien es cierto que el impacto del Covid-19 se ha traducido en destrucción de empleos, hay un universo de firmas que -a diferencia de la mayoría- ha debido salir a buscar nuevos trabajadores para enfrentar la mayor demanda que ha generado la emergencia, como las firmas de e-commerce y telecomunicaciones.

Pero los procesos de reclutamiento de personal ya no son los mismos. En el olvido quedaron las entrevistas presenciales y las carpetas con antecedentes, ahora es momento de las videollamadas y procesos remotos, algo que si bien llegó con la crisis, cada día toma más fuerza.

“Antes del estallido social y el coronavirus, las entrevistas remotas eran un casi un 10% del total”, explica Elizaveta Hodireva, directora DNA Human Capital. Y, principalmente -dice- se realizaban a candidatos que estaban lejos. Sin embargo, la pandemia llevó a que casi el 100% de las entrevistas pasaran a la modalidad online y “creemos que esta tendencia se mantendrá en el tiempo”, proyecta.

El socio director de la firma experta en empleabilidad y transición laboral People & Partners, Danilo Rojic, destaca las ventajas del reclutamiento “remoto”: “Los procesos se hacen más eficientes, dado que se pueden organizar y acordar de mejor forma los horarios y tiempos, tanto desde la empresa que realiza el proceso como de quien es el postulante al cargo. Por otro lado, los candidatos no pierden tiempo en traslados”.

Sin embargo, la búsqueda online de talento tiene sus debilidades. “Las entrevistas a distancia no permiten a las partes conectar completamente y expresarse de manera 100% fluida, ya que siempre se puede presentar algún inconveniente”, afirma el director de Randstad, Felipe Lagos. A través de una videollamada, advierte, “la gente suele expresarse de manera diferente, por lo tanto, es posible que se escapen ciertos rasgos de la personalidad del interlocutor”.

Miradas desde adentro

Pese a estas eventuales desventajas, como la ausencia del contacto, en las empresas realizan un positivo balance de su implementación.

Sandra Díaz, directora de Valor Humano de WOM, comenta que al interior de la empresa de telecomunicaciones han integrado plataformas de inteligencia artificial a los procesos de búsqueda de trabajadores, los que se han realizado 100% de forma remota.

“Ha sido fundamental para automatizar ciertas actividades que nos ayudan a mejorar la toma de decisiones”, menciona la ejecutiva, añadiendo que han utilizado plataformas de este tipo como Genoma y Jira.

“Hemos visualizado que esta modalidad ha favorecido en la flexibilidad y disponibilidad de las personas a la hora de coordinar una entrevista, siendo más cómodo para facilitar el encuentro”, agrega Díaz.

¿Qué cargos han buscado a través de esta modalidad? Perfiles ligados al despliegue de nuevas tecnologías, especialmente para las áreas de IT, Network y Fibra óptica.

Del mundo del e-commerce, Ecomsur también ha implementado la búsqueda de nuevos trabajadores vía online . “Ha sido una buena experiencia, positiva, mejor de lo pensado, al igual que con el teletrabajo (...), y en nuestro caso superó las expectativas”, relata Mario Miranda, CEO y co-fundador de la firma.

Según relata, una de las principales ventajas dice relación con llegar a candidatos que en tiempos normales no habrían participado en los procesos. “Hemos podido reclutar personas que viven en otras regiones. Hemos podido ampliar el rango de selección a personas que antes no viajaba o no llegaba a una entrevista, por lo que hemos podido no solamente seleccionar, sino que también contratar a personas de otras regiones”, expone.

Senado aprobó insistencia de reajuste a sueldo mínimo

Por 40 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Sala del Senado aprobó ayer la insistencia presidencial del proyecto que reajusta el salario mínimo.

Ahora, la propuesta deberá volver a la Cámara de Diputados, instancia en la que se espera que el Gobierno incremente los números originales: un alza de 0,4% nominal, que en términos reales es 0%.

La oferta original, de hecho, ya fue rechazada por la Cámara Baja y de ahí que los senadores esperan una negociación.

"Es evidente que se debe mejorar y establecer un aumento que sea más importante que lo que ya hizo. Pero esa discusión debe darse en la Cámara", dijo el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro.

Actualmente, el salario mínimo es de $ 320.500, y al interior de la oposición esperan que el Ejecutivo entregue un gesto mayor para aumentar la cifra y, además, muestre disponibilidad a retomar el debate salarial en marzo del próximo año.