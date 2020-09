Retiro de fondos de AFP cumple un mes y expertos se inclinan por destacar la parte operativa del proceso

Laboral & Personas

Las administradoras han realizado pagos para más de ocho millones de personas, por un total de US$ 12.018 millones.

Ayer se cumplió un mes desde que comenzó el proceso que permite rescatar una parte de los ahorros previsionales y, según datos al 28 de agosto de la Superintendencia de Pensiones (SP), las solicitudes suman 10.442.106.

De ese total, el 8,4% (872.470) no ha sido acogido a trámite. En cuanto a los montos, las administradoras han realizado pagos para 8.376.963 personas, por un total de US$ 12.018 millones y el promedio por individuo es de $ 1.118.411.

A pesar que se advirtió que el rescate tendría efectos negativos en el mercado financiero, expertos en el tema de las pensiones, destacan que no se generaron tales inconvenientes y que la operación por parte de las AFP resultó bien.

El exsuperintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro, recalcó la eficacia operativa. "La capacidad logística que mostraron las AFP y el regulador, se mostró bastante eficiente en procesar las solicitudes y proceder a los pagos", señaló.

A su juicio, esto no era algo obvio, ya que las AFP no estaban preparadas. "El trabajo que se hizo fue bastante mejor de lo que algunos temían en términos de los tiempos y de las escasas dificultades prácticas que existieron. Entiendo que hay formulaciones de cargos de la Superintendencia, pero dada la masividad y la estrechez de los plazos contemplados me parece que el proceso fue, desde la perspectiva operacional, bastante exitoso".

Agregó que llamó la atención que las medidas del Banco Central, de los reguladores y de las propias AFP, hicieron que el impacto en el precio de los activos financieros fuera mucho menor de lo esperado. "Desde la perspectiva de los mercados y la logística, el proceso fluyó bastante más suave y fue menos traumático de lo que algunos temieron".

Similar visión entregó la investigadora del ESE Business School de la U. de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien manifestó que desde el punto de vista operativo, el resultado es mejor que lo esperado. "Por los montos involucrados y el enorme número de personas, los riesgos eran altos, pero funcionó en forma rápida y sin grandes problemas", sostuvo.

Sin embargo, alertó que el efecto en las pensiones, sumado al impacto fiscal, "son altamente negativos, y compensan con creces las ganancias de corto plazo".

Además, la economista enfatizó el daño institucional que se generó con esta nueva Ley. "Se encontró la manera de contradecir las normas constitucionales en materia de seguridad social", aseguró.

El también exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, subrayó que hubo mucho menos problema operacional "del que muchos anticipamos y eso creo que habla bien de cómo operaron las administradoras".

En cuanto a las consecuencias a corto plazo, el economista sostuvo que esto "va a ayudar a la reactivación del consumo", aunque advirtió que quizás haya un efecto sobre las importaciones, es decir, "que mucho de esto se gaste en bienes importados, en cuyo caso esa plata va a irse de Chile, la gente va a tener el bien de consumo que quería, pero la plata se va".

La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, también destacó que el retiro de fondos "ha dinamizado el consumo y la economía, sin que se incediara Chile".

No obstante, difirió al evaluar la respuesta de las gestoras previsionales. "Se expuso con claridad que la industria de las AFP no había realizado las inversiones suficientes en materia tecnológica para dar asistencia remota a sus afiliados.

Esto ha tenido consecuencias, generando incertidumbre y falta de información", aseguró.