CPC y caída en expectativas económicas: “Es hora de menos análisis y más acciones”

Macro

Líder gremial recalcó que es clave destrabar la tramitación de la reforma tributaria para destrabar la inversión.

Malas noticias trajo la última versión de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que realiza el Banco Central, la cual mostró que el mercado nuevamente rebajó las expectativas del PIB para Chile, esta vez bajo el 3%.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, abordó el tema y señaló que "me preocupa cuando el país está debatiéndose en todos los temas en base a encuestas. Creo que la pregunta es qué tenemos que hacer para volver a subir esas expectativas", señaló y agregó que es hora de "menos análisis y más acciones, porque el análisis nos está llevando a una parálisis de expectativas".

En relación a esto, el líder de los empresarios también se refirió a las nuevas cifras de proyección económica y de crecimiento de la inversión entregadas el día lunes en el IPoM, sobre lo cual planteó que "me preocupa de sobremanera la caída de la inversión", invitando a destrabar la tramitación de la reforma tributaria.

Para Swett, la meta de alcanzar el 3% "depende de nosotros, la pregunta es qué vamos a hacer para llegar, no si vamos a llegar. Pareciera que todos somos observadores de la economía, hoy pareciera que todos somos observadores y tenemos que ser actores".

En esa línea, el líder gremial se mostró alineado con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien el día de ayer destacó que Chile en comparación con otros países de la región mostrará un mayor crecimiento.

"El caso de Argentina en recesión, el caso de Brasil que no levanta del 1%, México que va a estar un poco por sobre el 1% (...) lo que tenemos que hacer hoy día es ocuparnos todos. Pedir que todo el peso esté en un actor, que es el Gobierno, es desconocer el rol que tenemos desde el sector privado, desde el Congreso, desde los trabajadores. Creo que el desafío que tenemos no es para un poder en particular, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte", acotó.