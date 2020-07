Deuda argentina: Blackrock y bonistas de 2005 rechazan propuesta de gobierno de Fernández y piden nuevas mejoras

Macro

Los comités Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group comunicaron este miércoles su rechazo a la oferta de reestructuración de la deuda externa de la Argentina, pero en un tono en que invita a seguir negociando y sin amenazar directamente con ir a juicio.

En el grupo Ad Hoc está el gigante Blackrock, cuyos movimientos podrían imitar el resto de los acreedores. También conforman ese comité los fondos Ashmore, Fidelity, T.Rowe Price y Autonomy Capital, entre otros. "La oferta revisada de la Argentina para su reestructuración de la deuda es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, esta propuesta está cerca de una que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes; ni los grupos Ad Hoc ni los Exchange Boldholder fueron consultados acerca de los términos propuestos", indicaron los fondos asesorados por White & Case LLP.

Como consecuencia, la propuesta no tendría el aporte vitalmente necesario del grupo de bonistas más representativo para entregarle a Argentina una reestructuración exitosa de su deuda, plantearon. Los fondos instaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, a seguir negociando para acercarse a lo que necesitaban para expresar su apoyo.

Fuentes consultadas por El Cronista habían armado, minutos antes de conocer este manifiesto, que el período de negociaciones había terminado y que ahora el proceso continuaba por completo a través de las entidades financieras que deben vender esta oferta: el HSBC y el Bank of America (BofA).

"Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo; estamos preparados para entablar debates sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de las condiciones restantes", matizaron. Estos dos grupos de bonistas tienen en conjunto aproximadamente el 32% de la deuda elegible para canjear por unos US$ 21.000 millones (sobre cerca de US$ 65.000 millones a reestructurar).

Para ellos, romper el "estancamiento" en las conversaciones entre la Argentina y sus acreedores es una alternativa "mucho mejor que otro ciclo de rechazo y examen de alternativas más drásticas en ambos lados", advirtieron.

En otros términos, dejaron sobre la mesa la posibilidad de iniciar juicios en Nueva York, Estados Unidos, para reclamarla aceleración de la deuda (cross default), aunque no sería la idea de base. De esta forma, estos dos comités se diferenciaron de los fondos Gramercy Funds Management LLC, Fintech Advisory Inc y Greylock Capital, que entre el lunes y el martes de esta semana habían comunicado su aval a la nueva oferta de Argentina.

Las tres firmas que ya aceptaron la enmienda conforman el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC), que hasta el momento no envió un statement en conjunto. En total, el ACC está integrado por tenedores de alrededor del 7% de la deuda elegible. "Una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente", sostienen los bonistas.

"Como inversores a largo plazo que desean continuar invirtiendo en Argentina en los años venideros, seguimos unidos en nuestro deseo de alcanzar una solución que no solo brinde al Gobierno el apoyo inmediato que necesita, sino también el marco económico y legal necesario para alentar futuras inversiones en el país", informaron los comités Ad Hoc y Exchange Bondholder Group.