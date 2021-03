El Fisco ha usado más de US$ 7.000 millones del FEES desde 2018 y valor del fondo está en mínimo histórico

Macro

Ministro Cerda señaló ayer que continuar utilizando el fondo soberano es solo una de las opciones para financiar las nuevas ayudas sociales.

Durante la cadena nacional en la que presentó el nuevo paquete de ayudas estatales para enfrentar la segunda ola del coronavirus, el presidente Sebastián Piñera aseguró que los US$ 6.000 millones de costo para el Fisco provendrán principalmente de dos fuentes: los mayores ingresos del cobre y nuevos giros desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), vehículo soberano creado en 2007 y en el que se depositan los excedentes presupuestarios del Fisco, con el fin de echar mano ante situaciones de emergencia.

Ayer, en la comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro del ramo, Rodrigo Cerda, señaló que el uso del fondo es una de tantas opciones para solventar el mayor gasto y que una parte importante de los US$ 6.000 millones provendrá del cobre.

“Si se mantiene el nivel del precio actual este año, se podrían financiar US$ 4.000 millones”, dijo Cerda, a lo que suma mayores ingresos en el corto plazo por el crecimiento económico.

“Parte de esos US$ 4.000 millones pueden venir en la próxima Operación Renta, dependerá del precio del cobre, pero si falta algo, iremos al FEES”, explicó.

El ser una opción secundaria probablemente se relaciona con el hecho de que el Estado ha gastado ya recursos importantes desde el fondo soberano.

Según información de la Dirección de Presupuestos (Dipres), desde 2018 el Fisco ha retirado US$ 7.194 millones de este vehículo para hacer frente principalmente a la crisis social de octubre del ejercicio 2019 y a la pandemia el año pasado.

En 2018, se giraron US$ 541 millones, que se depositaron en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), mientras que el año siguiente se gastaron US$ 2.563 millones en plena crisis social.

En 2020, los giros totalizaron US$ 4.090 millones para financiar parte de las transferencias estatales.

Así, a enero de este año el fondo acumula recursos por US$ 8.874 millones, un mínimo desde su creación y casi un tercio de lo que registraba previo a la crisis financiera global (ver gráfico).

Dónde ha gastado el Fisco

Junto con desplegarse en distintos medios de comunicación para explicar las medidas, el Ejecutivo también distribuyó minutas entre sus parlamentarios para aterrizar los anuncios y consolidar las cifras detrás del esfuerzo fiscal por la pandemia.

En una minuta de seis páginas, titulada “Reforzamiento de las medidas de apoyo a las personas, familias y trabajo en pandemia”, el Ministerio de Hacienda actualizó las cifras de lo que ha gastado y movilizado el Fisco desde marzo del año pasado por la emergencia sanitaria.

Así, el Estado ha gastado US$ 6.170 millones en ayudas directas a la población, como el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las cajas de alimentos, mientras que US$ 1.990 millones se han desembolsado para apoyos indirectos, como los fondos para la salud y los municipios, totalizando US$ 8.160 millones ejecutados (ver infografía).

Aquello implica que el Estado ha movilizado recursos (entre mayor gasto fiscal, menores ingresos y créditos) por US$ 30.232 millones en el período.