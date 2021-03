Hacienda no descarta nuevas medidas de apoyo ante arremetida opositora

Macro

Cartera informó que ha identificado un 93% de las inversiones prioritarias, mientras que la oposición pidió usar excedentes del cobre para nuevas ayudas.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que el Ejecutivo se encuentra analizando nuevas medidas de apoyo fiscal, luego de que la semana pasada se anunciara la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y ajustes a los programas de subsidio al empleo.

En el marco de la comisión de Hacienda del Senado, en la que participó junto al subsecretario de la cartera, Alejandro Weber, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, la autoridad dio cuenta de las políticas de apoyo a los ingresos familiares que ha entregado el Fisco a la fecha.

“La política fiscal seguirá acompañando la recuperación de las familias y empresas en la medida que la recuperación así lo amerite. De esta manera, no se descartan nuevas medidas de apoyo en el corto plazo”, aseguró el secretario de Estado.

De hecho, señaló ante los parlamentarios que un 93% de las inversiones regulares prioritarias en el Presupuesto ya se han identificado para comenzar a ejecutarlas con rapidez en el primer trimestre, mientras que en el caso de las correspondientes al Fondo Covid dicha proporción asciende a un 76%.

También, informó que en 2020 se concretaron US$ 4.576 millones en aportes provenientes del Fondo Covid -que considera recursos por hasta US$ 12.000 millones-, además de US$ 1.808 millones en otras ayudas de los planes de emergencia anunciados durante el ejercicio, totalizando más de US$ 6.300 millones en gastos relacionados a prestaciones sociales.

La ofensiva de la oposición

Ayer, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro (DC), compartió un documento con el que busca “rayar la cancha” respecto a las preocupaciones del bloque opositor, luego de la contracción mayor a la esperada (3,1%) de la economía al comenzar 2021.

“La economía anda lenta como lo ratifica el Imacec de enero, no estamos cerca de la normalidad sanitaria y los casos activos siguen subiendo. La pandemia no está controlada a pesar de la vacunación y hay más 1,6 millones de empleos menos en 12 meses. Se requerirá un impulso fiscal potente y oportuno para reactivar la economía y ayudar a las familias, ya que la ejecución de la inversión pública y de los programas de apoyo productivo andan lentos”, señala el documento.

En el texto, Pizarro solicita al Ejecutivo utilizar para aumentar las ayudas sociales los US$ 1.200 millones en ingresos adicionales que percibirá el Fisco este año debido al alza en la cotización del cobre.