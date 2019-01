Hacienda y caídas en los indicadores de confianza: “No es bueno postergar temas tan importantes como los impuestos”

Macro

Hermann González valora aprobación del Consejo Fiscal Autónomo y advierte que riesgos externos harán “desafiante” crecer este año.

Hermann González se muestra satisfecho. Esta semana el Congreso despachó el proyecto que crea el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la primera iniciativa de elaboración propia del Ministerio de Hacienda -sin contar el Presupuesto 2019 y los reajustes del salario mínimo y del sector público- que se transforma en ley.

El jefe de asesores y coordinador macroeconómico de la cartera fue uno de los ideólogos de la propuesta, que dota al consejo de mayor autonomía y recursos y establece que los integrantes serán nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

“La aprobación del proyecto es especialmente importante cuando enfrentamos riesgos externos relevantes, porque la primera barrera de defensa que tenemos y que nos diferencia del resto de los países emergentes es nuestra institucionalidad económica”, enfatiza.

- ¿Veremos menos polémicas como la de las presiones de gasto?

- Esperamos que el consejo se convierta en un actor clave en el debate técnico sobre temas fiscales, generando estudios y opiniones fundadas sobre aspectos que son de interés para la política fiscal, incluyendo aquellos que pudiesen generar controversia.

- ¿Cuáles son los siguientes pasos para poner en marcha el CFA?

- El proyecto debe ingresar al Tribunal Constitucional, que tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. Posteriormente, la designación de consejeros deberá hacerse dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial.

- ¿Qué pasará con el actual CFA?

- Los actuales consejeros continuarán en sus funciones hasta la designación de los nuevos integrantes, lo que, de acuerdo a la ley, deberá hacer el Presidente de la República previo acuerdo con el Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Recuperación: “No es fenómeno estadístico”

- ¿Cuál es su balance del año económico 2018?

- El balance es muy positivo. Independiente de la métrica que se utilice, el año pasado Chile volvió a crecer después de un largo período de estancamiento económico. La inversión se está recuperando con fuerza después de caer por cuatro años consecutivos y esto está permitiendo la creación de empleos de mayor calidad.

Es muy evidente la recuperación que observamos en 2018. Chile pasó de crecer la mitad de lo que crecía el mundo a superar el crecimiento mundial. Tanto el mayor PIB como el repunte de la inversión han superado ampliamente las expectativas que había a fines del año pasado.

- Rodrigo Valdés aseguró que el gobierno exacerbó una visión de que con un cambio de entrenador se podía hacer todo en el país “y eso no es tan así”. ¿Qué le responde?

- Las cifras son demasiado contundentes como para entrar en ese debate. Este gobierno generó un cambio notable en las expectativas, pero más importante aún, las cifras duras de actividad, inversión, calidad del empleo y cuentas fiscales, revelan el importante cambio de nuestra economía en el último año.

- Valdés señaló que parte importante del crecimiento de 2018 viene de “arrastre” de la mayor actividad desde fines de 2017.

- Esa es una forma de minimizar los logros alcanzados, similar a decir que crecimos por suerte o que esto es simplemente consecuencia del ciclo. Lo cierto es que estamos viendo un repunte de la inversión y del crecimiento que no se vio en ninguno de los cuatro años previos y eso no puede sino responder a un cambio significativo en las condiciones para invertir y emprender.

No es casualidad que la economía y las finanzas públicas mejoren. Esto no es un fenómeno estadístico, no es simple arrastre, es la consecuencia directa de una forma distinta de gobernar el país.

- ¿2019 será más lento que 2018?

- Nuestra proyección está en línea con el punto medio del rango proyectado por el Banco Central, lo que es compatible con un crecimiento del PIB no muy distinto del 2018. Esto considera que se mantiene el dinamismo de la inversión, lo que esperamos se traduzca en la concreción de más y mejores empleos. Por cierto, los riesgos externos son en su mayoría negativos, lo que hace muy desafiante crecer entre 3,5% y 4% este año.

- ¿Cuánto inquieta que las confianzas estén en caída, a pesar de las cifras macro?

- El descenso de los indicadores de confianza es algo que estamos monitoreando, porque es una fuente de información importante, aunque no es claro su valor para pronosticar el desempeño futuro de la economía. Es probable que factores como el deterioro del escenario externo y el rezago en la recuperación del empleo estén afectando en algo las respuestas a estas encuestas, pero en lo concreto las cifras de inversión y consumo muestran un panorama bastante favorable.

Es importante que la agenda de reformas avance para reducir focos de incertidumbre. Además, el proyecto de modernización tributaria tiene medidas concretas que favorecerán la inversión, el emprendimiento y la creación de empleos. Si bien es necesario tener un debate serio y tomar los tiempos que correspondan dada la complejidad de ambos proyectos, es necesario también tener en consideración que no es bueno postergar más allá de lo necesario la incertidumbre en temas tan importantes como son los impuestos y las pensiones.