IMD ve en caídas de la inversión extranjera y de expectativas razones de bajón competitivo que afectó a Chile

Macro

El director de la entidad suiza, Arturo Bris, puso en la mesa la mejora en las expectativas que genera un nuevo gobierno.

Nadie quedó indiferente ayer ante la caída de siete puestos que protagonizó Chile en el ranking mundial de competitividad 2019 –desde el puesto 35 al 42- que realiza la entidad suiza Institute for Management Development (IMD) con el respaldo local de la Universidad de Chile.

Temprano desde Madrid se conocieron las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien apuntó derechamente a las reformas implementadas bajo la administración Bachelet. “Esta caída no me sorprende y es solo consecuencia de las reformas del gobierno anterior... una ‘fiesta’ que nos hizo perder US$ 10 mil millones (de recaudación por crecimiento que no tuvimos)”, afirmó (nota relacionada).

Más tarde, y en una línea similar a la expresada por el máximo líder de los empresarios, el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, atribuyó el descenso en la medición internacional a las “malas reformas públicas” del gobierno anterior.

“La reforma laboral rigidizó y le quitó más libertad a los trabajadores para poder distribuir el tiempo”, dijo durante una entrevista con el canal regional Biobío TV de Concepción, en el marco de su gira al sur.

“Esas son reformas que queremos corregir, la laboral y la tributaria que busca fomentar el crecimiento y la innovación, que están debilitados”, sostuvo Piñera.

El mandatario admitió que la caída en el ranking de productividad y competitividad preocupa, pero –enfatizó- “estamos trabajando para recuperar esas caídas”.

La mirada desde Suiza

A las visiones locales se sumaron los matices entregados por el director del IMD, Arturo Bris, quien aludió a dos razones para entender el retroceso de Chile en el ranking de competitividad: por una parte, la menor inversión extranjera; y, por otra, un deterioro en el ánimo local.

“Si miramos a Chile, que es el motor de la competitividad en América Latina, la razón que explica su bajón es la caída de las inversiones extranjeras, y eso se debe a que los inversores se han sentido más atraídos por otras áreas del mundo”, explicó al diario colombiano La República.

Otro aspecto, agregó Bris, “es que ha habido una gran caída en las expectativas ligadas fundamentalmente al gobierno de Sebastián Piñera. Siempre que llega un nuevo gobierno, de repente hay un gran optimismo y las expectativas empresariales suben, pero al año siguiente, el optimismo decae por diferentes factores”.

De hecho, dijo que la mejoría de seis puestos de Colombia en la medición –lo que implicó revertir la tendencia a la baja que se mostraba desde 2016-, respondió a la llegada de Iván Duque a la Presidencia del país. “Un nuevo gobierno genera un gran optimismo y un aumento de las expectativas empresariales”, afirmó.

En ese sentido, continuó, la subida de Colombia en el ranking refleja dos cosas: una mejora creciente en la situación económica del país y en la situación empresarial.

En el caso particular de Chile, distintas mediciones de expectativas económicas y de confianza (empresariales y de los consumidores) se han mantenido en terreno negativo en el último año.

Para la elaboración del ranking de competitividad se utilizan 235 indicadores, con 143 datos estadísticos que tienen cierre al 31 de marzo, como por ejemplo el PIB. A esa fecha ya se conocía la expansión preliminar de 4% de la economía chilena, siendo el mejor desempeño en cinco años.

En ese mismo mes se aplicó la encuesta anual a 6.093 ejecutivos y expertos nacionales e internacionales para obtener las variables cualitativas, con una percepción más subjetiva del momento.

Una fecha en la cual aún no había claridad respecto del futuro de las reformas tributaria y de pensiones, y aún no se comunicaba el contenido y camino que seguirían los proyectos laborales.

Justamente las reformas son un tema, a juicio de Bris, que explican la caída en el ranking de los diferentes países de la región.

“El problema de Latinoamérica, en general, es que se es muy reformista en el papel, pero luego es muy difícil llevar a cabo las reformas”, comentó.

Si bien las reformas tributaria, de pensiones y los proyectos laborales ya están en votación en el Congreso, aún es incierto cómo terminarán su tramitación y qué tanto se alejarán de lo que esperan los agentes económicos.

Oposición: responsabilidad es del gobierno actual

En la oposición la lectura del IMD fue diametralmente distinta. "La caída en la competitividad y el estancamiento es pura responsabilidad del gobierno actual y no puede eludirla", afirmó el senador Jorge Pizarro (DC).

A su juicio, el bajo desempeño económico, con una expansión de 1,6% en el primer trimestre y expectativas anuales que se acercan al 3%, "no es culpa del gobierno anterior". Por el contrario, dijo, "la baja eficiencia en los negocios es por falta de creatividad e innovación del empresariado nacional y no es culpa de Bachelet".

El senador lamentó que la administración Piñera no aborde los problemas en competitividad e innovación.

En la misma línea el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) recalcó que ya ha pasado más de un año, La Moneda se está preparando para su segunda cuenta pública y "todavía siguen culpando al gobierno de Bachelet".

Desde su óptica, lo más extraño de todo es que cuando el país crece al 4% se lo atribuyen a la administración Piñera y cuando las cifras son malas se culpa al gobierno anterior. "Uno esperaría más proactividad del equipo económico del Presidente Piñera. Todas las semanas estamos viendo malos indicadores y ellos siguen echándole la culpa a la guerra comercial o al gobierno anterior", afirmó.

Para Lagos Weber, en materia de expectativas esta administración ha logrado incluso desilusionar a los propios empresarios que lo apoyaban. También tuvo críticas para los privados. "No hay autocrítica sobre los bajos niveles de innovación".