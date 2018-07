Inversión de extranjeros en Chile salta a nivel histórico

Macro

El primer cuatrimestre acumuló flujos netos que ya superan en un 24,3% el total de 2017.

Las señales de una recuperación económica cada vez más asentada no dejan de llegar. Si ya el último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) sorprendió al evidenciar que la actividad creció a un 4,9% interanual en mayo pasado, ahora fue el turno de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Chile, que en los primeros cuatro meses del año alcanzó su mayor nivel desde que existen registros. Es decir, desde 2003.

De acuerdo a lo informado por InvestChile, sobre la base de cifras del Banco Central, entre enero y abril del presente año ingresaron al país US$ 8.475 millones, monto que supera en un 24,3% el registro de todo el año pasado, y que equivale a un alza de un 655% en comparación con el mismo lapso de 2017.

La cifra estuvo liderada por las utilidades reinvertidas, componente que totalizó US$ 4.240 millones en el período. A este le siguieron participaciones en el capital por una cifra neta de US$ 2.346 millones, y en tercer lugar se ubicaron los instrumentos de deuda, que alcanzaron los US$ 1.889 millones.

Según destacó el ministro de Economía, José Ramón Valente, el registro “es otra señal que evidencia que la recuperación de la economía chilena se está materializando”.

En su visión, el histórico desempeño de la EID da cuenta de “un cambio de ritmo que ratifica el repunte de nuestra economía y demuestra que la confianza de los inversionistas para hacer negocios en nuestro país se está fortaleciendo”.

El secretario de Estado afirmó que el mayor interés de inversionistas extranjeros “es una muy buena noticia para todos los chilenos porque quiere decir que inversionistas extranjeros están decidiendo dejar más recursos en nuestro país, empresarios que ya estaban han decidido reinvertir en Chile; e inversionistas nuevos han decidido venir a nuestro país”.

En tanto, para el director (s) de InvestChile, Ian Frederick, la cifra “sin duda está marcada por operaciones de montos elevados en nuestro país, tanto en inversión como en adquisición de empresas, lo que habla de la confianza de las compañías extranjeras en nuestro mercado”.

Desde su óptica, “Chile cuenta con una trayectoria importante como receptor de inversión extranjera y con atributos que los destacan en la región. A ello hemos sumado una mejor capacidad para atraer inversiones, y la voluntad política –encabezada por el Ministerio de Economía- para acelerar y facilitar el desarrollo de negocios internacionales en el país. Eso es lo que vemos reflejado en estas cifras, que como agencia nos invitan a seguir trabajando”.