Ministro de Hacienda destaca repunte de la inversión: “Está tirando el carro del crecimiento”

Macro

El secretario de Estado destacó también que los precios de la bencina seguirán cayendo en las próximas semanas.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una positiva evaluación del último Informe de Política Monetaria (IPoM) y de las cifras de Imacec de octubre, destacando especialmente los incrementos en las proyecciones de inversión en Chile de 5% a 5,5% para este año, y de 4,5% a 6% en 2019.

"Luego de cuatro años de caída sistemática y consecutiva de la inversión, en este momento está tirando el carro del crecimiento de la economía nacional. Hay despegue muy significativo en términos de los proyectos de inversión tanto en el sector minero y como fuera de éste", señaló el titular de Hacienda en relación al incremento de 4% estimado para este año y de la mantención de las proyecciones para 2019 "en torno a 3,8%, el punto medio del rango del Banco Central".

En relación al Imacec de octubre de 4,2%, Larraín afirmó que "esto revela en forma palpable que los datos que tuvimos en septiembre eran de una desaceleración transitoria, y que la economía chilena está en marcha y sigue creando empleo", llamando a valorar la proyección para 2018 "en un contexto en el cual pocos países que están creciendo 4% y existe un deterioro de las proyecciones mundiales".

Junto con valorar el mayor dinamismo de los sectores no mineros que evidencio el Imacec de octubre –con un crecimiento de 5,1% y "una industria manufacturera se está recuperando todo lo que retrocedió en septiembre"– subrayó que la caída de 6,1% del sector minero subrayó la incidencia de tres factores fundamentales. "Además de una alta base de comparación, también hay mantenciones, algunas de ellas programadas, y una baja en la ley del mineral, elementos que están generando una caída en la producción minera", señaló. Sobre esta base, Larraín indicó que "esperamos que esta baja sea algo transitorio y que la producción del sector minero se reponga en los meses que vienen".

No obstante su positivo balance realizado en el marco de una visita a la empresa CIAL Alimentos, Larraín enfatizó que "no vamos a bajar la guardia, porque el hecho de tener un buen mes y un buen año, eso no significa que tenemos el crecimiento garantizado".

Impacto de la baja de los combustibles

De las cifras informadas hoy, el titular de Hacienda resaltó el comportamiento de la inflación, enfatizando que esta variable "no sólo está contenida, sino que el IPoM nos dice que va a estar todo el 2019 por debajo del 3%, por debajo de meta del Banco Central".

Entre los factores que explican esta tendencia, puso énfasis en el comportamiento del precio de los combustibles, indicando que a las 7 últimas semanas de caída de sumarán otras 4 semanas con la misma trayectoria a la baja. "Hemos tenido una prolongada disminución en el precio de los combustibles, lo cual, probablemente, está incidiendo sobre la inflación. Y con la situación que vemos hoy, les puedo decir responsablemente que vemos, al menos, un mes de caída de precio de los combustibles, escenario con el cual vamos a partir el año 2019", sostuvo.

En este punto, reiteró que "hay razones para pensar que los precios que tenemos hoy, algo sobre US$ 50 el barril, se van a mantener, en niveles similares o un poco más alto de lo que tenemos ahora y eso nos permite asegurar que –con las condiciones actuales y si no hay eventos extraordinarios– al menos tenemos 4 semanas más de caídas".

De mantenerse los actuales precios, insistió en que "vamos a tener una inflación muy contenida, y como dice el Banco Central, por debajo del 3%, es algo muy positivo que estoy seguro los consumidores van a sentir".