Ministro Palacios detalla la Agenda Social y el proceso para una nueva Constitución en cita con el máximo asesor económico de Trump

Macro

El titular de Economía fue recibido este miércoles en la Casa Blanca por el director del Consejo Nacional Económico, Larry Kudlow.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, se reunió la tarde de este miércoles con el principal asesor económico del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario de Estado fue recibido en la Casa Blanca por el director del Consejo Nacional Económico, Larry Kudlow, quien, entre otros, ha cumplido un rol clave en destrabar las tratativas entre Estados Unidos y China en el marco de la guerra comercial.

La cita se realizó en el contexto de la visita de trabajo de tres días que el titular de Economía se encuentra realizando a Canadá y Estados Unidos, para exponer acerca de la situación que ha vivido nuestro país en las últimas semanas, ante altas autoridades de gobierno e inversionistas de ambos países que mantienen diversas operaciones en Chile.

Tras el encuentro con Kudlow, el ministro Palacios sostuvo, en entrevista con Radio Pauta, que "fue una muy productiva y abierta reunión" en que se analizó la situación económica del país, las inversiones de Estados Unidos en Chile y el intercambio comercial entre ambos países. Detalló que "estuvimos conversando respecto de cuál era nuestra estrategia para disminuir el impacto económico de la situación actual y de qué manera esto no alteraba los fundamentos macroeconómicos del país hacia el año 2024 que es lo que nos hemos trazado".

Asimismo, indicó que "existe una muy buena opinión respecto de la manera en que Chile y en que nuestro gobierno, en acuerdo con el resto de los partidos políticos, también de oposición, hemos enfrentado esta situación". Agregó que "reconocen que Chile tiene una historia institucional en los últimos 30 años que es intachable, que tiene una fortaleza desde el punto de vista de sus fundamentos macroeconómicos. Preguntan detalles del proceso constitucional y han quedado bastante bien impresionados en que estamos haciendo las cosas con responsabilidad, de la forma correcta".

"También les he explicado que, para mitigar el efecto social que ha tenido en la economía la situación de las últimas semanas, tenemos un plan fiscal muy fuerte, una política fiscal expansiva de US$5.500 millones y les he explicado la forma en que vamos a financiar la Agenda Social de modo que no tengamos un impacto en nuestros fundamentos económicos, lo que ha sido muy bien recibido", subrayó Palacios.

A su vez, resaltó que "les hace mucho sentido el proceso anclado en las instituciones, en el diálogo, en los acuerdos y en el hecho que estemos viendo en Chile también esta situación como una oportunidad para construir un país mejor".

Más temprano, el titular de Economía sostuvo una reunión con los principales think tanks estadounidenses, así como también con representantes de la Cámara de Comercio de ese país y del parlamento norteamericano.

La primera etapa de la visita se desarrolló el martes en Toronto, Canadá, hasta donde llegó el ministro Palacios acompañado por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Allí, ambas autoridades sostuvieron reuniones con miembros de la Cámara de Comercio, de la banca e industria minera, además de fondos de pensiones que mantienen inversiones en Chile.

"Canadá y Estados Unidos son socios comerciales muy relevantes para Chile y es importante conversar con ellos, explicarles cuál es la estrategia que estamos aplicando, cuáles son los ejes de trabajo, cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado de tal manera de poder disminuir cualquier posible duda que pudieran tener ellos, porque existen muchos proyectos de inversión que están en pleno desarrollo y existen otros que están en carpeta", comentó el secretario de Estado.

La visita concluye este jueves 19 de diciembre en Nueva York, oportunidad en que el ministro Palacios participará en un desayuno de trabajo organizado por Americas Society/Council of The Americas al que asistirán actores del sistema financiero.