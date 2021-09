Pensiones: Cerda dice que ley corta se financiará en su totalidad con los ajustes a las exenciones y que dejarán holguras presupuestarias para un próximo gobierno

Macro

Previamente, el Ejecutivo había señalado que utilizaría espacios del Presupuesto por mayor crecimiento para solventar las mejoras del Pilar Solidario.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, abordó hoy los detalles del anuncio del Presidente de la República, Sebastián Piñera, del envío de una ley corta de pensiones para mejorar las jubilaciones de la población más vulnerable.

La propuesta legislativa, que ingresará a trámite "muy pronto" -dijo Cerda- se solventará con la eliminación o ajuste de una serie de exenciones tributarias.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado señaló que la totalidad del costo de la iniciativa, en torno a US$ 1.600 millones por año y que beneficiará a cerca de 540 mil pensionados, se financiará con los cambios a los beneficios tributarios, desechando que se utilicen holguras en el Presupuesto del sector público ante el mayor crecimiento económico esperado.

"Por eso hemos planteado que esto lo vamos a financiar completamente a través del uso de exenciones, que también creemos que es un tema importante por dos temas: uno, eso tiene que ver con tener mayor equidad tributaria, pero segundo porque teníamos un proyecto de pensiones que lo financiábamos a través de holguras. Es decir, espacios fiscales en los próximos gobiernos y lo que hemos planteado es que vamos a hacer otra cosa: no vamos a ocupar esas holguras, esas holguras se las vamos a dejar al próximo gobierno y lo que sí vamos a hacer es ocupar el espacio de las exenciones para darle financiamiento permanente a este aumento de pensiones permanente", aseguró.

"Nuestro llamado al Congreso es que podamos despachar esta ley lo antes posible, y esta es una ley que efectivamente lo que busca hacer es aumentar pensiones y eso es bien distinto a lo que estamos discutiendo en el Congreso con los retiros", manifestó, asegurando que de aprobarse pronto, esperan poder comenzar a pagar las nuevas jubilaciones "inmediatamente" el mes posterior a su despacho a Ley.

¿Y la reforma previsional?

El ministro de Hacienda se hizo cargo de la consulta sobre en qué pie queda la tramitación de la reforma previsional, hoy en segundo trámite en la comisión de Hacienda del Senado, que incorpora cambios a la industria de las AFP y un aumento en la cotización de seis puntos porcentuales.

La oposición buscaba que el total del aporte extra se destinara a un fondo colectivo, mientras que el Ejecutivo apostaba a que la mitad fuera a la cuenta individual de cada afiliado.

"Acá es muy importante la viabilidad política de estos proyectos, sobre todo recordando que nosotros teníamos un proyecto de reforma de pensiones, que era un proyecto más amplio que este, y lamentablemente no pudo avanzar durante mucho tiempo en el Senado", reconoció, señalando que seguirán conversando en la Cámara Alta respecto a la reforma previsional.

"¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que efectivamente hemos tenido una discusión que ha sido bastante ideológica, y te diría sobre todo ideológica en el tema de que la reforma que nosotros teníamos sobre la mesa había un aumento de seis puntos de cotización, ese aumento planteábamos que una parte fuera a las cuentas de las personas. Y bueno, lamentablemente la oposición quería que los seis puntos fueran directamente a reparto. Nosotros obviamente no estábamos de acuerdo con eso y no hemos tenido acuerdo y, por lo tanto, lo que nos parece es que sí tenemos que avanzar en aumentar pensiones en este momento, dándole financiamiento a ese aumento. Y si eso significa que no hay que avanzar en el aumento de la cotización en este momento, lo entendemos, pero sí es muy importante aumentar pensiones", sinceró.