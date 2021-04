Repetto y Paredes suman ideas: “Hay que invertir en áreas que tengan más empleo femenino”

Macro

Las economistas buscan darle un marcado sello de género a la recuperación sobre la base “de lo que hemos aprendido en este tiempo”.

Con un año de pandemia a cuestas, que ha dejado en evidencia una mayor pérdida laboral para las mujeres, las directoras de Espacio Público, Valentina Paredes y Andrea Repetto, trabajan en una propuesta de recuperación con enfoque de género.

La meta es aportar ideas que apoyen la participación laboral femenina o, bien, que alivien el agobio por la multiplicidad de roles que deben conciliar en el teletrabajo. Para ello, adelantan, también están conversando con Comunidad Mujer.

“La preocupación más grande va a ser las mujeres y algunos sectores productivos en específico”, explica Repetto sobre lo que se viene en la fase de reactivación de la economía.

Esto, en un contexto en que la caída de los trabajos hechos por mujeres “será un tema cuyos efectos los vamos a seguir viendo a un plazo mayor”, agrega Paredes.

- ¿Cómo se recupera el retroceso de 10 años en la participación laboral femenina?

VP: Mientras colegios y jardines estén cerrados, es muy difícil pensar que vamos a poder subir a las mujeres al carro. Por otra parte, las recuperaciones suelen estar guiadas por inversiones en infraestructura, que son áreas de empleo masculino. Entonces, hay que invertir en áreas que tengan más empleo femenino para ayudar a que en esta recuperación no queden más atrás aún.

AR: Las mujeres trabajan proporcionalmente en esos sectores donde hay más interacción social, ya sea en la parte productiva como en la relación con los clientes, y son justamente los sectores que les va a costar más volver.

En otros países están hablando en vez de la recession hablan de la she-cession, que es una recesión que está centrada en las mujeres. Eso, particularmente, se está dando en los países cuya matriz productiva tiene una carga muy grande hacia los servicios, como el nuestro.

-¿Qué se podría impulsar?

AR: Además de los subsidios al empleo y los temas de cuidado, también hay que pensar en apoyar de manera más específica a sectores que se quedan rezagados como hoteles, turismo, que tienen una producción que es muy estacional y que ya llevan buena parte de sus estaciones con problemática; o la enseñanza. Son sectores en que el Fogape ha alcanzado menos, porque se han puesto mas riesgosos.

Entonces, hay que hacer un trabajo de apoyo a los sectores propiamente tales donde están esos empleos con contacto con personas.

- Entonces, para ustedes lo que se ha hecho en la reactivación no ha tenido foco de género.

- AR: Los subsidios al empleo han tenido un foco de género, es que el apoyo a los sectores ha sido relativamente neutro y los sectores necesitan apoyos distintos. La construcción se va a ver apoyada cuando se echen a andar las obras públicas, pero en el resto se ha dejado que los bancos decidan -con los apoyos del Fogape, por cierto-, pero los bancos perciben que hay unos más riesgosos que otros en donde hay un contacto social, que es justamente donde están empleadas las mujeres.

VP: Este apoyo mas fuerte a estos sectores, debería focalizarse en donde hubiese mujeres.

AR: Quiero agregar que de los subsidios que se han entregado, alrededor del 40% son para mujeres y 60% para hombres. Uno debiera preguntarse por qué ese desbalance ¿es muy pequeño lo que se les está dando a las mujeres comparado con los costos adicionales por contratarlas? O ¿las mujeres están trabajando en esos sectores que requieren más apoyo?.

Entonces, aunque les des este subsidio, no va a ser suficiente, porque los sectores están en una situación más débil. Esa es una pregunta que creo no nos hemos hecho todavía.

- ¿Qué tipo de herramientas se puede utilizar para complementar lo que existe?

- AR: Por ejemplo, se pueden hacer garantías diferenciadas en esos sectores. Se puede apoyar más en todo lo que tenga que ver en infraestructura de cuidado y enseñanza. Eso tiene la doble ganancia que es empleo femenino directo y el apoyo al cuidado.

Teletrabajo: “Especie de fantasía”

- ¿Creen que se instale con fuerza el trabajo híbrido?

- VP: Estaba revisando cifras y en enero de 2021 el 18% de trabajadores estaban realizando labores a distancia, esos porcentajes no son tan altos. Habrá ciertas ocupaciones en que eso sí pasará, pero estamos hablando de un porcentaje no tan grande del mercado laboral. Me imagino que para una gran parte de las personas va a seguir siendo la presencial la forma de trabajo.

AR: Estoy de acuerdo. La preocupación que, en general, tengo con el teletrabajo es que siempre se ha propuesto como la solución a la conciliación trabajo familia, y creo que en la pandemia ha quedado en evidencia que eso no es así, y que es una especie de fantasía que teníamos respecto de estos beneficios. Es muy difícil cuidar y trabajar al mismo tiempo. Lo van a poder tener algunos, las circunstancias personales de cada trabajador son muy importantes.

¿Qué se puede hacer para aliviar este agobio en las mujeres?

VP: Pensemos mas allá de las cuarentenas; hay que ponerse un poco más creativo en distintas formas de cuidados (…) fortalecer esas alternativas es fundamental.

Hay muchas cosas que son más bien de parte de las empresas (…) ahí, siempre se puede apelar a la buena voluntad, pero lo que podría servir es pedirles que publiquen sus datos de género como sus brechas. Eso, hace que empiecen a pensar en cómo lo hago para tener más mujeres, para que ellas quieran estar en puestos directivos y ahí se van impulsando estos cambios.

Reforma de Pensiones: “Ya no va a suceder”

- ¿Qué impresión les deja el cambio de ministro del Trabajo?

AR: Estamos en el último año de Gobierno, todos estos cambios son difíciles. Había proyectos que son importantes de resolver, como el de pensiones que creo, ya no va a suceder, lamentablemente. Y también sospecho que no va a suceder en el próximo Gobierno, porque lo más probable es que volvamos a tener un gobierno de minoría con dificultad de echar adelante estos proyectos que son debatidos.

Imagino que lo que le queda al ministro Melero es apoyar la reactivación del empleo lo más posible, más que dedicarse a otras tareas.

VP: Acá preocupa la continuidad de los proyectos pero también este ministerio es clave en la contingencia. El empleo es algo tan importante hoy, entonces esperar que funcione lo mejor posible.

- Para ustedes, entonces, no habrá reforma…

AR: Con este sistema electoral y de gobierno que tenemos, vamos a seguir teniendo gobiernos de minoría que van a tener dificultad para sacar adelante reformas de este tipo (…) lamento decir, lo que acabo de decir, pero creo que se viene difícil por más tiempo aún.

VP: Y va a estar la discusión constitucional metida al medio. Va a ser muy difícil que se avance en acuerdos con la discusión al lado.

- ¿Ven factible que se pueda abordar la discusión previsional en el debate constitucional?

- AR: Va a aparecer de todas maneras, será parte de la discusión de los derechos sociales. Uno escucha a candidatos a la convención desde la izquierda a la derecha proponiendo pensiones básicas universales a nivel de la línea de la pobreza, pero creo que donde podemos ver alguna luz de solución es en un cambio al régimen político, en que haya menos distancia entre el Ejecutivo y el Congreso.

Hoy no hay ningún incentivo a formar coaliciones.

Entonces, si cambiamos a un régimen político ??? creo que vamos a temer más chance de lograr acuerdos.

- ¿Hacia dónde deberíamos migrar?

- AR: No soy experta, me atrae la idea del sistema parlamentario, pero entiendo que hay que cambiar muchas cosas al mismo tiempo y no solamente el régimen político para hacerlo factible.