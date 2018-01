Ricardo Cifuentes: “Ley de financiamiento de las regiones debe ser prioridad para el próximo gobierno”

Macro

Para Ricardo Cifuentes, lo óptimo es que los candidatos a gobernadores regionales en 2020 tengan claro cuál será el nuevo esquema.

Pese a que la elección de gobernadores regionales -que reemplazará a la figura de los intendentes- quedó para 2020 y no para 2017 como lo quería inicialmente el gobierno, el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes, hace un balance positivo de las metas alcanzadas en la agenda de descentralización impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, con 9 proyectos convertidos -o a punto- de ser ley, ya que dos de los textos están en revisión en el Tribunal Constitucional.

“Creemos haber avanzado de manera significativa, principalmente con una reforma constitucional que permite la elección del gobernador regional y dos leyes de competencias para los gobiernos regionales. Con esto, vamos a dar un paso de manera significativa en el proceso de descentralización”, declara.

Sin embargo, el gran tema pendiente es una nueva Ley de Financiamiento de los Gobiernos Regionales, que Cifuentes espera sea prioridad en la próxima administración.

- ¿Está avanzado el texto de ese proyecto?

- Tenemos avanzado mucho trabajo que realizamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia , documentos que obviamente vamos a entregar al próximo gobierno.

- ¿Debería ser la prioridad de quien arribe a la Subdere?

- Por supuesto, es la primera prioridad desde el punto de vista de las cosas que hay que hacer para ir cerrando la agenda de descentralización. Debe ser prioridad para cerrar el ciclo de esta etapa de la descentralización.

- Y si eso no ocurre, ¿la agenda de descentralización quedará coja?

- Más que coja, diría que va a ser imperfecta. En algún minuto ese tema se deberá revisar y creo que es mejor enfrentarlo ahora sin la presión de los gobernadores regionales electos, porque otro gallo va a cantar cuando tú tengas gobernadores electos con el respaldo de la ciudadanía y vengan a presionar del nivel central por mayores recursos.

Es mejor hacer esa discusión antes y que los candidatos a gobernadores regionales puedan tener claridad respecto a cuál va a ser su esquema de financiamiento, porque eso va a ayudar también al gobierno central a tener una relación más clara, nítida y transparente con esas nuevas autoridades. Si uno quiere avanzar y evitar conflictos en los próximos años, lo natural sería que tuviésemos una ley de financiamiento regional lo antes posible.

- Que la elección de gobernadores no haya sido en 2017, ¿fue la mayor derrota que enfrentó?

- No lo diría así, nosotros queríamos que la elección del gobernador regional partiera con el proceso porque eso le daba más legitimidad y asegura que avancemos de manera significativa en los próximos años. Hoy tenemos esa figura, pero en el horizonte, y vamos a tener que hacer la transición con intendentes designados.

Solo el tiempo va a demostrar si era mejor una u otra alternativa, pero seguimos pensando que lo ideal era el 2017. Desde ese punto de vista hay una derrota, pero con el producto final estamos absolutamente contentos de haber podido lograr ese hito para Chile.

Futuro en política

Al finalizar el gobierno, Cifuentes volverá a La Serena, su tierra natal y capital de Coquimbo, región donde se desempeñó como intendente entre los años 2006 y 2010, para continuar en el mundo de la política, siempre como militante de la Democracia Cristiana (DC).

- La derrota en las elecciones detonó una fuga de militantes DC. ¿Usted ha pensado en dejar el partido?

- No, todavía no se me ha pasado por la cabeza.

- ¿Cree que el partido podrá salir de la crisis por la que atraviesa?

- Más que creer, espero que se supere. La política es voluntad, es esencialmente un acto de creencia y voluntarismo, nadie estaría en la política si no creyera en algo fuertemente.

- Pero ya hay varios que no creen.

- Claro, pero eso ya nos ha pasado antes. Ahora es un grupo más bien pequeño pero en el pasado fueron cantidades más significativas y nos logramos reponer, hay espacio para la recomposición, desde luego.

El punto es que hay procesos que no se pueden apurar, requieren tiempo. No se puede decir “nos vamos a poner de acuerdo y resolveremos la crisis mañana”. Hay que madurar, conversar mucho y sufrir mucho también. Pero si somos convencidos y logramos responder bien la pregunta de que si la DC todavía es necesaria para Chile y los que estamos ahí podemos contribuir a su desarrollo y su crecimiento, vamos a ir bien.

- Y respecto a la gestión de la presidenta Bachelet, ¿cree que mejorará su evaluación en el futuro?

- Ella va a tener un conocimiento enorme que va a ir in crescendo en la medida en que pase el tiempo y las reformas se vayan consolidando, en la educación o los mismos gobernadores regionales. Cuando tengamos un período o dos de gobernadores regionales y la gente vea que hay problemas que se solucionan más cerca de los ciudadanos, ahí se valorarán las reformas, es muy difícil hacerlo ahora desde la teoría.

La consolidación de las reformas van a significar una revalorización de la presidenta Bachelet, no tengo ninguna duda.