Rodrigo Valdés advierte que incertidumbre no acaba con elecciones el domingo: “Hay que estar preparados para la volatilidad”

“¿Qué va a pasar con la política?”. Esa es la interrogante que puso sobre la mesa el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto al cuadro económico que se configura para quien gane la carrera presidencial entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

Con una economía que no crecerá, en combinación con un encuadre fiscal que no será fácil junto a un Parlamento en que ninguno de los candidatos tiene mayorías, Valdés apuntó a que independiente de quien salga electo en 72 horas más, “hay que estar preparados para la volatilidad”, porque la incertidumbre no se termina con la elección del domingo.

Haciendo una analogía con un maratón, manifestó este jueves, durante el seminario “Elección presidencial 2021: Dos miradas para un nuevo Chile” organizado por BICE Inversiones, que una vez zanjada la elección recién parte el kilómetro 10 de los 42 que hay que completar, ya que queda “mucho por hacer”, por lo que no es cierta la premisa la idea de que la incertidumbre se va a terminar el próximo lunes.

En el caso de que gane Kast, graficó que el Congreso se comportará como “este Congreso” o “peor” con las iniciativas de ese Gobierno. Mientras que en el caso que gane Boric, no se tiene claridad de quiénes conformarán su gabinete, ni cuáles serán sus “postes de guía” para aterrizar su plan de gobierno hasta que los anuncie.

Ante esto, la política seguirá dominando a la economía, lo que es “nuevo” y “raro”, por lo que habrá que estar muy atento a ella.

En específico, en el caso de Boric identificó a dos ministerios claves: Hacienda y Segpres. Ellos, aseveró, marcarán una “gran diferencia” entre lo que es posible y lo que no de llevar a cabo.

Para dar tranquilidad a los inversionistas, Valdés comentó que el perfil debería ser de personas pragmáticas y respetadas por los mercados: “Llegado el momento supongo que va a tener que recurrir a un mundo que no fue el que armó el programa”.

Foco en las reformas

Dos son las prioridades a juicio de Valdés que se deben abordar en el nuevo gobierno: reforma de pensiones y tributaria.

En lo previsional, mencionó que en el caso de la propuesta de Boric es un modelo al que le faltan “muchos detalles para decir que es plausible”. Ante esto, deberán sentarse a pactar una reforma en la que tendrán que reconocer que hay elementos que las personas valoran, como la cuenta individual.

“Creo que habrá que volver a lo que se envió en el gobierno de la Presidenta Bachelet al Congreso y buscar acuerdos en torno a la vecindad de eso”, expresó.

En cuanto a la recaudación fiscal, apuntó a que la modificación al sistema debe ser “bien pensada” en donde por un lado será “más chica” de lo que dice Boric y, por otro, es una que descarta bajar impuestos porque “la verdad” es que no hay espacio para eso ni desde el punto fiscal, ni social. Ahí, recordó que se podría replicar lo que hizo el exministro de Hacienda Alejandro Foxley, que logró recaudar 3 puntos del PIB.

“Si el próximo gobierno se focalizara en estas dos cosas, creo que el escenario de construir un camino positivo sería mucho mayor”, dijo. Para lograr lo anterior, el economista enfatizó en la capacidad de liderazgo de quien salga electo.

El análisis macroeconómico

Indicó que dado que no es sostenible el nivel de gasto que realizó la economía este año por el “experimento” que se hizo en Chile para sortear la crisis sanitaria -desde el ámbito económico- con el mix de ayudas fiscales y retiros parciales desde los fondos de pensiones, Valdés recalcó que sin duda la economía va a aterrizar.

En su análisis, da por descontado que a partir del segundo trimestre de 2022 se registrarán contracciones en la actividad de magnitudes entre 4% y 5%. Con esto, proyecta que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) no tenga variación, es decir el registro sea de 0%, y que se expanda 1% en 2023.

Se le suma el encuadre fiscal, donde puso el acento en que la historia que presenta el actual Gobierno sobre una estabilización de la deuda en torno al 40%, con un supuesto de que el gasto estatal desde el próximo año hasta el 2025 no crece, es irreal: “En realidad cae en promedio, cosa que no se ha visto en nuestra historia. Por lo tanto, esta figura de que se estabiliza la deuda es una historia de Alicia en el país de las maravillas”. De hecho, según sus cálculos faltan, a lo menos, tres puntos del PIB de ajuste, por lo que hay que asumir que “vamos a vivir con problemas fiscales”.

Probables escenarios económicos para Boric y Kast

Valdés diseñó dos escenarios macroeconómicos aplicables para el caso en que la carrera presidencial la gane Kast o Boric, pero la reflexión más bien la llevó para aplicarlos en el caso de que en La Moneda se instale este último, por quién ha adelantado que votará el domingo.

“Pensemos en Boric por un rato”, comenzó al presentar su escenario base más probable, al que le atribuye un 60% de probabilidad. Ahí, contextualizó, puede darse un Gobierno que intente evitar el ajuste económico y no haga “lo correcto”, en donde no descartó que se dé un nuevo IFE, se produzcan más retiros desde los ahorros para la jubilación, con más inversión pública.

En ese caso, la inflación no disminuirá tanto (la estima en diciembre en 5,5%) y prevé que habrán “muchos problemas en los mercados” con una depreciación del peso con un dólar en torno a $850, que convivirá con una tasa de interés que llegará a 7% y con una deuda pública que “sólo” irá subiendo en el tiempo. En ese caso, el PIB se expandiría 2,5% el próximo año y 0% entre el 2023 y 2025.

Pero existe un escenario alternativo, con un 40% de probabilidad que le asignó, en que el gobierno que entra hace el ajuste, como lo hizo el expresidente Patricio Aylwin, en donde se logra plasmar un “horizonte de orden” con reformas: “Por supuesto los precios de los activos son fantásticos, este es un escenario llamémoslo del Boric socialdemócrata”.

En este escenario, el PIB en 2022 crece marginalmente 0,2%, la inflación se estabiliza en 4%, el tipo de cambio ronda $ 800 por dólar y la TPM llega a 6%. Y entre 2023-2025 el Producto crece 2,6%, con una inflación que converge en la meta del Banco Central de 3%.

Con Kast, mencionó que “por supuesto” se puede hacer el mismo ejercicio, aunque la discusión serán diferente pero también se puede pensar “en un gobierno que funcione o que no funcione. Yo creo que en ese caso es más improbable que funcione, por distintas razones que después podemos discutir”.

Sobre las condiciones necesarias para que materialice el escenario alternativo en el caso de Boric, Valdés mencionó que se necesita que fortalezca su versión más pragmática. Y el rol de los empresarios también será clave. Su análisis incluye que también influirá quién lidere la CPC en los próximos dos años.